Evaluna Montaner reveló el particular antojo mañanero que tiene durante su segundo embarazo

Evaluna Montaner parece estar disfrutando al máximo su segundo embarazo. La cantante venezolana le contó a sus seguidores cuál ha sido ese antojo que la ha tenido deseando poder desayunar todo el día.



La actriz Evaluna Montaner y su esposo, el cantautor colombiano Camilo Echeverry, anunciaron hace unas semanas que estaban esperando a su segundo hijo, Amaranto. Así como fue el caso de su primogénita, Índigo, aún no conocen su sexo; sin embargo, están emocionados por conocer a quién será el nuevo integrante de su familia.

“Tu hermana mayor ya te quiere cuidar. Amaranto, nos sentimos honrados de ser tus papás. Gracias Dios por el privilegio de ser su hogar”, escribieron los famosos en la emotiva publicación en redes sociales con la que anunciaron este nuevo embarazo.

Por medio de sus redes sociales, la hija del afamado cantante Ricardo Montaner ha compartido algunos de los momentos de este segundo embarazo, e incluso confesó a sus seguidores cuál ha sido el antojo que ha tenido constantemente.

“Pan de yuca waffles es lo que más quiero desayunar últimamente. ¡Buen día!”, escribió en una de sus historias de Instagram Evaluna Montaner, mientras mostraba cómo preparaba dicha receta.

Se espera que Amaranto, el segundo bebé de Evaluna y Camilo, nazca a finales de julio o inicios de agosto de 2024.

Y es que la pareja se está preparando para recibir al bebé, e incluso Camilo ha confesado que ha está estudiando para participar activamente del parto.

"He leído y he estudiado montones porque quiero asistir a la partera en este parto. En el parto de Índigo, estuve como acompañante activo, pero no tenía el conocimiento como para asistir activamente. Quisiera recibir a Amaranto yo directamente, es complejo, no es ‘pon las manos’, no, es todo un asunto", aseguró el artista.



¿Qué significa Amaranto, el nombre que Camilo y Evaluna eligieron para su segundo bebé?

Tiene origen griego y significa 'flor que nunca se marchita' o 'inmortal'. Este nombre simboliza fortaleza, persistencia y vitalidad.

En diversas culturas, el amaranto ha sido considerado como un símbolo de prosperidad, resistencia y renovación. Esta planta, conocida por sus vibrantes colores y su capacidad para adaptarse a diversas condiciones climáticas, representa fuerza interior y la capacidad de florecer incluso en momentos de adversidad.