Exmánager de Silvestre Dangond revela los motivos detrás de su separación: “Voy a contar la verdad”

Carlos Bloom, quien fue el manager de Silvestre Dangond durante 23 años, ha sido una figura clave en el desarrollo y proyección de la carrera del famoso cantante vallenato. En una reciente entrevista con Aco Pérez, Bloom compartió detalles sobre su separación profesional con Dangond, un tema que ha generado muchas preguntas entre los seguidores del artista, pese al tiempo que ha pasado, puesto sucedió en el 2023.

El desgaste natural de una relación laboral

Bloom explicó que, después de tantos años trabajando juntos, era inevitable que surgiera un desgaste en la relación. "Yo duré 23 años con Silvestre, creo que es normal, hubo un desgaste y ya las cosas no fluían entre él y yo, eso es normal", aseguró. Esto, según Bloom, no se debió a problemas personales con Dangond, sino a la dinámica del entorno que rodeaba al artista.

El estrés del entorno

El entrevistador, Aco Pérez, mencionó que Bloom solía verse estresado cuando trabajaba con Silvestre, a lo que Bloom respondió: "Sí había bastante estrés, una temporada hermosa como en todos los comienzos, pero después se volvió un poquito estresante la cosa, pero no por el artista, por el entorno, no había comodidad por el entorno, todo el mundo quería meterse y eso es un tema complicado". Este entorno complicado y la falta de comodidad fueron factores determinantes en la decisión de Bloom de dar un paso al costado.

Desacuerdos en la dirección de la carrera

A lo largo del tiempo, comenzaron a surgir desacuerdos en torno a la dirección de la carrera de Silvestre Dangond, lo que fue generando un distanciamiento entre ambos. Bloom reveló que estos desacuerdos fueron una de las principales razones para la separación. Sin embargo, a pesar de estos conflictos, Bloom guarda buenos recuerdos de su tiempo con Dangond. "Me dejó muchos recuerdos bonitos, su cariño, su respeto", afirmó.

Silvestre Dangond triunfó en el Estadio El Campín con éxito total en ventas Foto: Colprensa

Una separación amigable y legal

Bloom también aclaró que la separación fue amigable y legal, sin ningún tipo de compensación económica de por medio. "No hay ni billete largo ni billete corto, se firmó un documento porque existe el documento y una separación amigable, legal, está por escrito, no hay pretensiones de ninguna de las partes y bien todo", señaló. Esta declaración desmiente cualquier rumor sobre una gran suma de dinero para mantener el silencio sobre la ruptura laboral.

El ambiente en la última gira

Recordando la última gira en la que estuvo presente, Bloom describió el ambiente como "pesado", aunque aclaró que esto no se debió a Silvestre Dangond, sino a la comitiva que lo rodeaba. "Pesado, no por Silvestre, quiero aclararlo, por él no porque siempre se portó legal, pero era pesado con el séquito", explicó.

Conciertos y giras organizadas por Bloom

Bloom también habló sobre la organización de importantes eventos en la carrera de Dangond, como el concierto en el estadio El Campín de Bogotá y la gira en Australia. Aunque estos eventos se llevaron a cabo con el nuevo equipo del artista, Bloom destacó que él fue parte fundamental en su planificación. "Tengo una conversación cuando yo le dije a Silvestre, esa idea la comenzamos Diomar García, Óscar Pinzón y yo", afirmó sobre el concierto en El Campín.

El legado de Bloom en la carrera de Dangond

A pesar de los desafíos y el estrés, Bloom no se arrepiente de su tiempo trabajando con Silvestre Dangond. "Yo me fregué, me estresé, pelié, qué no hice y no me arrepiento, con pasión, con amor, con cariño, a pesar de todos los codazos que me dió el séquito", afirmó. Bloom también desmintió los rumores de que intentó llevarse músicos de Dangond al nuevo artista que representa.

Una relación que comenzó con química

Bloom recordó cómo conoció a Silvestre Dangond en 1999, cuando el artista tenía 19 años. "Yo puedo decir que apenas nos conocimos hubo lo que se llama una química, una empatía… nunca no lo había escuchado cantar, ni tenía en el radar el nombre", recordó. Esta química inicial fue el comienzo de una relación profesional que duró más de dos décadas.

La separación de Silvestre y Juancho de La Espriella

Finalmente, Bloom habló sobre la separación musical entre Silvestre Dangond y Juancho de La Espriella, aclarando que él no estuvo de acuerdo con la incorporación de Rolando a la agrupación de Dangond. "Después de tantos años voy a contar la verdad, yo no estaba de acuerdo que Rolando viniera a la agrupación de Silvestre, porque cuando tú eres director técnico y tienes un equipo de fútbol funcionando no lo cambias, pero bueno, era el sentir del artista y Silvestre quería hacer el cambio", explicó.

Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella tuvieron un éxito musical hasta su separación en 2012. Se Dice De Mí

Sin indemnización por dos décadas de trabajo

Bloom concluyó la entrevista afirmando que no ha recibido ninguna indemnización por sus dos décadas de trabajo con Silvestre Dangond y que no tiene pretensiones económicas. "No, para nada, yo no he recibido ningún peso y tampoco tengo pretensiones, de Silvestre yo no he recibido ni un peso, lo repito, no tengo pretensiones y él lo sabe", concluyó.