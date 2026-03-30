Falleció Joche Zuluaga, reconocido acordeonero y maestro de nuevas generaciones en Mompox

El mundo de la música vallenata está de luto tras la muerte del acordeonero Joche Zuluaga, una de las figuras representativas del género en Mompox. Su fallecimiento, ocurrido este 30 de marzo, ha generado múltiples reacciones entre seguidores, amigos, colegas y habitantes de su tierra natal, donde era ampliamente reconocido tanto por su talento como por su labor formativa.



El artista, cuyo nombre real era José Luis Zuluaga León, murió a causa de un infarto mientras se encontraba en su ciudad. En ese mismo lugar desarrollaba una de sus facetas más valoradas en los últimos años: la enseñanza musical. A través de un proyecto impulsado por la Secretaría de Turismo y Cultura de Mompox, compartía sus conocimientos con niños y jóvenes interesados en aprender a interpretar el acordeón.

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Su trabajo en este espacio dejó una huella significativa en la comunidad. Así lo destacan distintos mensajes tras su fallecimiento: “Joche Zuluaga, talentoso acordeonero momposino, dedicó su vida a preservar y difundir nuestras tradiciones musicales. Joche no solo fue un artista, sino también un maestro que sembró amor por el acordeón en muchos jóvenes de Mompox", escribió la Alcaldía Distrital de Santa Cruz de Mompox.

La noticia de su muerte no solo impactó a sus alumnos y seguidores, sino también a quienes compartieron escenario con él durante años. Uno de los mensajes más conmovedores fue el de su amigo y compañero musical Ramiro Padilla, con quien integró el dúo ‘Ramiro y Joche’. A través de sus redes sociales, expresó el profundo dolor que le deja su partida.



“Hoy me cuesta encontrar las palabras, porque se ha ido mi gran amigo, mi hermano del alma. JOCHE mi compañero de trabajo, mi Acordeonero de toda la vida”, escribió. En su mensaje, también recordó los años de trayectoria compartida: “Juntos recorrimos escenarios, compartimos sueños y la música fue nuestro puente. Su sonrisa, su talento y su lealtad quedarán siempre en mi corazón”.



Padilla expresó además el vínculo personal que los unía más allá de la música: “Compadrito fuiste más que un compañero, fuiste mi familia. En cada acorde, en cada ensayo sentía que estábamos unidos por un lenguaje que solo nosotros entendíamos”. Sus palabras reflejan no solo la pérdida de un colega, sino la de un amigo cercano con quien construyó una historia artística.

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El legado musical de Zuluaga también quedó plasmado en producciones que lograron posicionarse dentro del repertorio vallenato. Entre ellas se destaca el tema La dueña de mi suerte, interpretado junto a Padilla, con quien además realizó múltiples presentaciones en distintos escenarios.

¿Quién era Joche Zuluaga?

Su camino en la música comenzó a temprana edad. A los 16 años inició su carrera artística en Barranquilla, donde tuvo como referente y maestro a Negro Villa, figura que influyó en su formación dentro del vallenato. Desde entonces, fue construyendo un estilo propio que lo llevó a participar en diversos proyectos musicales.

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Uno de los momentos destacados de su trayectoria fue su participación en el Festival Vallenato de 2021, en su edición número 54, donde compitió en la categoría Rey Profesional representando a Mompox. Este escenario es considerado uno de los más importantes del género, y aunque no logró ganar su presencia allí marcó un hito dentro de su carrera.

El propio Padilla, en su despedida, resumió el sentimiento que hoy embarga a quienes lo conocieron: “Dejaste un vacío difícil de llenar, pero también dejaste un legado, una música que nunca se extinguirá”.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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Hcarrenb@caracoltv.com.co