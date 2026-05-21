Piden oración por actor de Sin Senos Sí Hay Paraíso: "Dios pronto lo tendrá de vuelta"

Hay preocupación entre los seguidores de 'Sin Senos Sí Hay Paraíso', serie que recientemente enfrentó un difícil momento en medio de la grabación de su cuarta temporada, por la salud de Francisco Bolívar, uno de los actores más destacados de la producción.

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Aunque no hay un pronunciamiento oficial sobre lo que está pasando con el intérprete, se ha señalado que estaría atravesando algunos problemas de salud mental, los cuales lo habrían llevado a alejarse de las jornadas de grabación de la famosa producción.

Fabián Ríos, otro de los reconocidos actores de la saga, hizo una conmovedora publicación al respecto y, aunque no reveló detalles sobre lo que atraviesa su colega, pidió a sus seguidores que oren por él.



¿Qué dijo Fabián Ríos sobre Francisco Bolívar?

La preocupación por Francisco Bolívar inició con una información difundida por el periodista Carlos Ochoa, quien aseguró que el actor se retiró de la famosa serie de Telemundo. Esta noticia desencadenó múltiples preguntas de los internautas a otros actores de la producción, entre ellos Fabián Ríos.



Ante las preguntas de los seguidores, Fabián Ríos publicó en su Facebook un mensaje aclarando la situación de sus colegas. "Para todas las personas que me han preguntado por mi nene quiero que sepan que en mi corazón sólo existe amor por él, admiración, ternura, respeto y más amor. Por este amor les digo, una manera de preguntar por alguien que nos importa es pedirle a Dios que esté bien, que esté sano, que esté feliz".



El hombre que da vida a Albeiro en la famosa producción de 'Sin Senos Sí Hay Paraíso' detalló que "mi deber es desde el amor proteger a los míos y mi nene es de los míos, solo espero que juntos pidamos a Dios para que pronto esté feliz haciendo lo que le gusta al igual que todos nosotros sus compañeros, desde el amor les digo, una manera de edificar a alguien es desearle lo mejor y pedirle a Dios que proteja su humanidad".

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Para finalizar, Ríos pidió a sus seguidores que se unan a las oraciones por el bienestar de Bolívar, quien a lo largo de las cuatro temporadas de la serie le ha dado vida al querido personaje de 'Jota'.

"Hoy humildemente les pido que si juntos oramos por mi nene Pachito, Dios pronto lo tendrá de vuelta y mucho más fuerte que siempre. Que Dios los bendiga, pero hoy clamo a Dios para que me bendiga especialmente a mi Pachito hermoso", concluyó el actor colombiano.

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Según Carlos Ochoa, aunque Bolívar alcanzó a promocionar el inicio de la grabación de la cuarta temporada y grabar algunas escenas, "Ya hay reemplazo" para el personaje que interpreta el actor en la serie. Ese nuevo actor sería David Trejos, según el periodista.



Seguidores se manifiestan en última publicación de Francisco Bolívar

Ante las publicaciones de Carlos Ochoa y Fabián Ríos, el público seguidor de 'Sin Senos Sí Hay Paraíso' y de Francisco Bolívar ha acudido a sus redes sociales para enviarle buenos deseos en su más reciente publicación. Se trata de un video en el que el actor se ve disfrutando de unos días de descanso junto a su gata Nala.

"Recupérate pronto,la vida es bella,todo pasa!! Fuerza y abrazos!"; "Todo estará bien campeón. Mucha oración y fortaleza"; "Espero de corazón que estés bien, sea donde estés", le escriben muchos de sus seguidores en su posteo.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co