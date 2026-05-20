Arcángel pide disculpas tras polémicas declaraciones en España sobre la colonización

Austin Santos, más conocido en la industria musical como Arcángel, se encuentra en medio de una polémica internacional, especialmente con su público latinoamericano, luego de que el artista diera unas desafortunadas declaraciones sobre la colonización española en Latinoamérica. Tras las críticas que ha recibido, el artista pidió disculpas en sus redes sociales.



¿Qué fue lo que dijo Arcángel?

En medio de sus fechas de concierto por España, Arcángel sorprendió y emocionó al público español con unas declaraciones sobre lo positivo que fue, según él, la llegada de los colonos españoles a nuestro continente hace cientos de años. Sus palabras se hicieron virales en redes sociales, indignando a su público latino.

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"Se pasan diciendo por ahí que España le debe una disculpa a América... ¿Y esa estupidez? ¿En qué mundo tú vives? Ah, que se robaron el oro, que esto, ¿y las calles, y las escuelas, y las iglesias que construyeron pa' que tú fueras educado hoy en día? ¿De dónde salió? Yo estoy orgulloso, adoro a mi madre patria, España", expresó el artista urbano.

Arcángel agregó, mientras el público español le aplaudía sus palabras, que "España no tiene que pedirle disculpas a nadie. Nosotros éramos indios, entonces llegó esta gente y nos pusieron a hablar, nos pusieron a creer ... Me encanta mi idioma, no me imagino hablando italiano, francés, ni chino, todo eso suena feo. Me gusta lo que hablo yo".



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Estas palabras de Arcángel causaron una ola de reacciones de todo tipo, pero principalmente negativas, por parte de su público latinoamericano. De hecho, muchos empezaron a promover un boicot para las fechas de conciertos programadas por el artista en varios países de la región, especialmente en México, donde le han manifestado que ya no lo apoyarán.

"Él no lo sabe pero ya valió su carrera"; "La importancia de saber la historia de América y de sus países"; "Por quedar bien con 3 quedó mal con millones"; "Por eso es importante estudiar"; "Me gusta tu música Arcángel pero yo también amo mi patria México"; "Bueno es que es Arcángel... No es como que se le pueda pedir mucho"; se lee en algunas de las reacciones en redes sociales.



Las disculpas de Arcángel a su público

Ante la ola de críticas contra Santos, el artista publicó un pequeño comunicado en sus historias de Instagram. El artista estadounidense resaltó que su intención con esas palabras nunca fue ofender a sus seguidores latinoamericanos.

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"Mi intención nunca fue faltarle el respeto a Latinoamérica ni a nuestros pueblos originarios. Amo Latinoamérica y también amo España, porque ambos forman parte de nuestra historia, nuestra cultura y lo que somos hoy", escribió.

Luego Arcángel agregó que "pero reconocer eso, no significa ignorar el dolor las heridas históricas que existieron. Creo que podemos entender las dos cosas: el legado cultural que quedó y también el sufrimiento que vivieron millones de personas. Mi mensaje siempre fue desde el respeto y la unión, no desde la división".



¿Cuándo y dónde será el concierto de Arcángel en Medellín?

'La octava maravilla', como también es conocido el cantante, tiene la intención de llenar el Atanasio Girardot, el estadio de la capital paisa, el próximo 5 de septiembre de 2026. Un escenario que es todo un hito para cualquier artista urbano nacional e internacional.

El cantante, que cuenta con una gran fanaticada en el país cafetero, ha confirmado con gran emoción en sus redes sociales la gira que tiene planeado emprender este 2026, momento en el que no solo celebra sus 20 años de carrera, sino que también presenta un álbum que cambia por completo su forma de ver la vida.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co