¿Se confirma relación entre Kendall Jenner y Jacob Elordi? Hay fotos de una cita

Crecen los rumores sobre la supuesta relación amorosa entre la modelo Kendall Jenner y el actor Jacob Elordi. Lo que comenzó como especulaciones en eventos sociales parece haberse consolidado tras una reveladora escapada romántica que quedó captada en fotos y que ha sacudido las redes sociales.



Lo que se sabe sobre Kendall Jenner y Jacob Elordi

La intensidad de los rumores alcanzó un punto de interés a causa de un inesperado paso de Elordi, quien atraviesa un momento cumbre en su carrera tras su nominación al Óscar por 'Frankenstein' y decidió no asistir al prestigioso Festival de Cine de Cannes, a pesar de haber sido invitado como uno de los jurados más jóvenes de su historia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Aunque la explicación oficial de Jacob Elordi fue una lesión en el pie o tobillo, las sospechas crecieron cuando, en lugar de estar en la Riviera Francesa, fue captado disfrutando del sol en Hawái junto a Kendall Jenner.

Las imágenes obtenidas en la isla de Kaua'i muestran a la pareja en una actitud relajada e íntima: Kendall, con una botella de vino rosado, y Jacob conversando tranquilamente sobre la arena, ajenos a las cámaras de los paparazzi.



Publicidad

La decisión de Elordi, de priorizar su viaje a Hawái sobre su asistencia a Cannes ha generado diferentes reacciones en redes sociales. Fue vista por algunos como una falta de profesionalismo, mientras que otros lo interpretaron como la prueba definitiva de que su relación con la modelo es sumamente seria.

Aunque las fotos en Hawái parecen ser la confirmación definitiva, fuentes cercanas aseguran que el romance no es algo nuevo. Se informa que comenzaron a salir a principios de febrero, aprovechando que ambos residían en Los Ángeles durante la temporada de premios. De hecho, su primera interacción pública notable ocurrió en la fiesta de los Óscar de Vanity Fair, donde fueron vistos charlando animadamente.



El cupido detrás de su relación

Un detalle fascinante sobre este emparejamiento es la intervención de Kylie Jenner, la hermana menor de Kendall. Según los informes de la prensa internacional, Kylie actuó como 'Cupido' tras haber convivido con Jacob durante los eventos donde su propio novio, Timothée Chalamet, también estaba nominado. Kylie habría presionado a Kendall para que saliera con el actor de 'Euphoria', con la intención de organizar citas dobles junto a Chalamet, algo que ya se ha materializado en salidas grupales por Los Ángeles.



Las relaciones previas de ambos

Kendall Jenner viene de una relación muy mediática con el astro de la música urbana Bad Bunny, un noviazgo que mantuvo a la modelo en el centro de la conversación pública hasta hace poco tiempo.

Publicidad

Por su parte, Jacob Elordi es conocido no solo por su talento en pantalla, sino también por su historial como uno de los galanes más cotizados de su generación, habiendo estado vinculado anteriormente con otras figuras destacadas de la industria como Kristen Kiehnle, Olivia Jade y Zendaya.

A diferencia de sus relaciones previas, Kendall parece estar disfrutando de la "facilidad" y el respeto que Jacob aporta a su vida, sintiéndose feliz de que él encaje de forma natural en su círculo familiar y de amigos. Con la confirmación visual en Hawái y el respaldo de la familia Kardashian, parece que el romance entre la modelo y el actor está destinado a ser el tema principal de este verano en Hollywood.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co