Esperanza Gómez reveló que "le puso los cachos" a un exnovio con famoso cantante colombiano

Esperanza Gómez confesó en medio de una entrevista que tuvo un romance secreto con un famoso cantante vallenato colombiano. La santandereana reveló que todo pasó hace varios años y que por ese entonces le fue infiel al novio que tenía con este reconocido personaje.



¿Cuál fue el cantante vallenato con el que estuvo Esperanza Gómez?

La vida amorosa de la actriz de contenido para adultos siempre ha sido tema de interés para sus seguidores en redes sociales. Recientemente, Gómez también reveló que su esposo falleció a causa del cáncer, uno de los momentos más difíciles y que vivió alejada del ojo público.

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Ahora, la también empresaria está de regreso en los medios y en medio de una entrevista con la emisora Tropicana contó detalles de un romance prohibido que tuvo con un famoso cantante colombiano. Se trata del artista vallenato Jean Carlos Centeno.

En medio de la conversación, a Esperanza Gómez le preguntaron si era cierto el rumor de que fue novia de Jean Carlos Centeno. "Eso es historia vieja, esa historia está enterrada. Sí, fue real, pero nosotros nunca fuimos novios", aclaró.



Gómez detalló que de ese romance fugaz ya han pasado varios años y que, para ese entonces, "yo tenía y yo le estaba poniendo los cachos a mi exnovio". Sobre Jean Carlos Centeno, la actriz reveló que el cantante desconocía que ella tenía una relación y cuando este quiso hacerle invitaciones más serias tuvo que contarle la verdad.



"Salimos unas cuantas veces, pero me tocó decirle que yo tenía pareja porque me empezó a hacer unas invitaciones que yo obviamente no podía aceptar porque tenía pareja. Cuando yo empecé a salir con él le dije mentiras y le dije que yo no tenía novio. Alcanzamos a hacer de todo, no sé cómo sea ahora, pero en ese entonces estaba muy bien", detalló.

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Esperanza Gómez detalló que una de las cosas que más le gustó de Jean Carlos Centeno es que era un hombre inteligente, pero también confesó que su voz le pareció seductora. "Y es que él canta muy bonito, la voz de él es muy bonita. Además, las letras de sus canciones tienen un contenido romántico, hacía el combo perfecto", reveló la famosa.



Esperanza Gómez y las conversaciones que tiene con sus seguidores

En esa entrevista Esperanza Gómez también reveló que, a pesar de las múltiples críticas y prejuicios que hay sobre el mundo del contenido explícito para adultos, muchas veces cuando se encuentra con seguidores en la calle o sitios públicos sus conversaciones van más allá del sexo o la admiración.

La actriz recordó una vez en la que, mientras cenaba con su esposo en un restaurante, uno de los meseros se acercó a ellos y pidió hablar un momento con la colombiana. Contrario a lo que se imaginaban, el hombre quiso agradecerle porque, según él, ella le salvó el matrimonio. "Me pasa que estoy en sitios públicos y las personas terminan contándome sus vidas, sus problemas y terminan pidiéndome consejos de las situaciones, incluso sin saber quién soy yo".

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co