Niños de Uganda fueron escogidos para bailar con Shakira en el Mundial: conmovedora reacción

Los días del calendario van pasando y aumenta la expectativa a menos de un mes para que inicie el Mundial de Fútbol 2026. Estados Unidos, Canadá y México, como anfitriones de esta fiesta del balompié, recibirán a 48 selecciones de alrededor del mundo en sus estadios. Con el mayor evento deportivo del año, crece la fiebre mundialista, que ha estado acompañada de la más reciente canción de Shakira, ‘Dai Dai’. Unos niños en Uganda se dejaron contagiar por el ritmo de esta producción y han sido la sensación en redes sociales.

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Se trata de los integrantes de una fundación llamada Ghetto Kids, o Triples Ghetto Kids,que busca representar los sueños, aspiraciones y anhelos de los niños que viven en guetos, calles y otros lugares inseguros en los que sufren de carencias de necesidades básicas. La organización sin fines de lucro plantea, principalmente, proyectos musicales para llevar esperanza a estos pequeños.

En un video, niños de distintas edades bailaron y mostraron las banderas de los países afnitrtines al son de Dai Dai, dejando emanar toda su creatividad y vivacidad ante la cámara. El reel publicado en Instagram ya acumula dos millones de visualizaciones y un like de la mismísima Shakira, quien no pudo evitar reaccionar a este contendio que le ha dado la vuelta a las redes sociales.



“¡Me muero! ¿Por qué son tan lindos? Necesito bailarines así. Chicos, ¿quieren venir a presentarse conmigo en las finales?”, dijo Shakira en una historia de Instagram donde compartió el video de los niños bailando.



La fundación, no ajena a esta reacción, compartió un nuevo video como respuesta a la reacción de Shakira: “Sí queremos presentarnos. Este sería un sueño hecho realidad para nosotros, Uganda y África”. Pero lo que conmovió aún más a los internautas fue la reacción de los niños, que leyeron el mensaje de Shakira en voz alta y celebraron con más bailes y mucha alegría. Además, izaron la bandera de Colombia.

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La invitación fue reiterada por la misma cantante en un video, quien confirmó que los niños ugandeses estarán presentes. Asimismo, invitó al resto de fans alrededor del mundo que sigan bailando al ritmo de Dai Dai y publiquen sus videos con la coreografía.

Shakira se presentará en un show de medio tiempo cuando sea la final del Mundial junto a Madonna y BTS en una presentación que será histórica, ya que este formato nunca había estado presente en los partidos de la FIFA.