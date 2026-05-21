Billboard Latin Music Week 2026 ya tiene fecha: regresa el evento más influyente de música latina

La industria de la música latina ya tiene una de sus fechas más importantes del calendario. Billboard anunció este miércoles 20 de mayo el regreso de la Billboard Latin Music Week 2026, que se celebrará del 19 al 22 de octubre en el Faena Forum de Miami Beach, en Florida. El encuentro coincidirá nuevamente con los Billboard Latin Music Awards, reforzando una semana clave para artistas, ejecutivos, sellos discográficos, plataformas y agentes de la industria musical latina.



La edición 2026 marca el regreso del evento al Faena Forum, recinto ubicado frente a Miami Beach que albergó las ediciones 34 y anteriores del encuentro, antes de que en los últimos dos años la programación se trasladara al Fillmore Miami Beach. Con ello, Billboard retoma uno de los espacios más reconocibles del circuito cultural y de entretenimiento de Miami.

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Reconocida como la reunión más longeva, influyente y de mayor perfil de la industria de la música latina, Billboard Latin Music Week reúne durante cuatro días conversaciones exclusivas con artistas, showcases en vivo, paneles de negocios, espacios de networking y anuncios sobre el presente y futuro del mercado latino.

La edición de 2025 reunió a artistas como Anuel AA, Carín León, Carlos Vives, Daddy Yankee, Danny Ocean, DJ Khaled, Gloria y Emilio Estefan, Emilia, Ivy Queen, Kali Uchis, Laura Pausini, Myke Towers, Ozuna, Rawayana, Tokischa y Kapo, entre otros. En años anteriores también han participado figuras como Shakira, Karol G, Romeo Santos, J Balvin, Chayanne, Becky G, Camilo, Peso Pluma, Nicky Jam, Young Miko y Fuerza Regida.



“Hemos sido parte de la historia y del futuro de la música latina. La música latina es más grande que nunca, es más global que nunca. Es el género que ha crecido más rápido en todo el mundo”, afirmó previamente Leila Cobo, codirectora de contenido de Billboard y principal responsable editorial de la programación latina de la marca.



¿Quién es Leila Cobo, la colombiana detrás de Billboard Latin?

Parte del crecimiento y posicionamiento global de la Semana de la Música Latina de Billboard ha estado vinculado al trabajo de Leila Cobo, periodista nacida en Cali y considerada una de las máximas autoridades de la música latina en el mundo. Actualmente, se desempeña como codirectora de contenido de Billboard, supervisando las operaciones editoriales de la marca tanto en inglés como en español, además del cubrimiento especializado de la música latina.



Cobo fue una de las primeras periodistas en Estados Unidos en cubrir la música latina de forma diaria y especializada, y desde Billboard ha liderado el crecimiento editorial del género, incluyendo entrevistas, contenidos digitales, podcasts y la organización anual de la Billboard Latin Music Week. Antes de llegar a la publicación trabajó en medios como Miami Herald y Los Angeles Times.

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Además de su trabajo periodístico, la colombiana ha publicado libros sobre la historia de la música latina y biografías de artistas como Jenni Rivera, consolidándose como una de las voces más consultadas sobre la evolución del negocio musical latino.



Un encuentro clave para la industria latina

Billboard Latin Music Week se ha convertido en un espacio donde se discuten las tendencias del mercado, la evolución del streaming, los negocios de giras, el papel de TikTok, la expansión global del regional mexicano, el reguetón y la música hecha en español.

Cada año, ejecutivos de sellos, plataformas digitales, representantes, productores, compositores y artistas utilizan este encuentro para anunciar proyectos, establecer alianzas y analizar el rumbo de una industria que mantiene uno de los crecimientos más acelerados a nivel global. La información sobre boletería y el cartel oficial de artistas para la edición 2026 será anunciada en las próximas semanas por Billboard.

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MARLON GUITÉRREZ

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