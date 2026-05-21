Cine de terror en Bogotá: desde Medellín llega la 3ª Muestra Fantasmagoría a la Cinemateca

El Festival Internacional de Cine Fantástico de Medellín visita Bogotá con su 3ª Muestra Fantasmagoría, que se llevará a cabo en la Cinemateca de Bogotá del 22 al 30 de mayo. Desde su creación, Fantasmagoría se ha consolidado como uno de los festivales insignia del cine de género en Colombia y la región.



Este año, la Muestra Fantasmagoría llega con la edición "Los infantes terribles". "Una selección exclusiva de lo mejor del Fantasmagoría en 2025 e incluso algunas películas que no hemos tenido en el festival. Proyectaremos más 35 obras cinematográficas entre largometrajes y cortometrajes,Colombia Fantástica, Muestra de cortos universitarios, , cortos animados, selecciones oficiales de cortometrajes internacionales, todo se presentará en la Cinemateca de Bogotá", se lee en un comunicado de los organizadores.

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La función inaugural de la muestra de este año será el viernes 22 de mayo a las 7:00 p. m., en la sala capital de la Cinemateca de Bogotá, en donde se proyectará la película "No dejes a los niños solos" (2025) de Emilio Portes- "Una noche de juegos infantiles se convierte en pesadilla y que además fue una de las películas más premiadas en Fantasmagoría 2025, con el premio a mejor película latinoamericana, premio a mejores actores y premio del público", indicaron.



Calendario de películas de Muestra Fantasmagoría

Conozca todo la programación de películas de la 3ª Muestra Fantasmagoría:



Viernes 22 de Mayo No Dejes a los Niños Solos: 7:00 p. m.

Sábado 23 de Mayo

El Resquicio: 5:00 p. m.

Lat Sau San Taam (Hard Boiled): 7:30 p. m.

Domingo 24 de Mayo

¿Quién puede matar a un niño?: 5:00 p. m.

El libro de piedra: 7:30 p. m.

Martes 26 de Mayo

Selección Cortometrajes Latinoamericanos: 7:30 p. m.

Miércoles 27 de Mayo

Selección Cortometrajes Internacionales: 5:00 p. m.

Exorcismo: The Transgressive Legacy of Clasificada ‘S’: 7:00 p. m.

Jueves 28 de Mayo

Sasyq: 5:00 p. m.

Funeral Siniestro: 7:00 p. m.

Viernes 29 de Mayo

La Femenil: La Lucha No Acaba: 5:00 p. m.

Selección Cortometrajes de Animación: 7:30 p. m.

Sábado 30 de Mayo

Bodegón Con Fantasmas: 2:00 p. m.

Black Moon: 5:00 p. m.

Selección Cortometrajes Colombianos: 7:30 p. m.