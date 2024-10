Familia de Diomedes Díaz recibe noticia positiva sobre hijo que está en UCI

Seguidores y familiares de Diomedes Díaz siguen pendientes a cada nuevo detalle sobre la salud del hijo del cantante Miguel Ángel Díaz, quien desde hace varios días está internado en una UCI en Bogotá luchando por su vida, luego de sufrir varios infartos. Su mamá dio una buena noticia en las últimas horas.

Yolanda Rincón, mamá de Miguel Ángel, ha utilizado sus redes sociales para compartir lo que ha sucedido con su hijo y para pedir a sus seguidores una oración por su recuperación. Recientemente señaló que la buena energía enviada por los diomedistas tuvo resultado.

¿Qué ha pasado con el hijo de Diomedes Díaz que está en UCI?

La más reciente publicación de Yolanda Rincón, expareja de Diomedes Díaz, detalló que en las últimas horas hubo un cambio en el estado de salud del también cantante.

"Deseo informarles que, gracias a Dios, mi hijo ya fue trasladado a la UCI de la clínica Méderi de 4 nivel, donde tendrá la atención idónea que necesita", escribió la mujer.

Publicidad

Según detalló la mujer, desde hace varios días se estaba esperando el traslado de Miguel Ángel Díaz a otra UCI en la que lo atendieran especialistas indicados para su problema de salud. "Dios bendiga a cada una de las personas que contribuyeron a acelerar este proceso ya que era de vital importancia para la vida de mi amado hijo", agregó.

¿Qué enfermedad tiene el hijo de Diomedes Díaz?

La mamá de Miguel Ángel Díaz ha detallado que, durante los 35 años de vida de su hijo, este ha padecido glomeruloesclerosis focalizada y segmental, una enfermedad que padece una de cada millón de personas y que afecta específicamente los riñones.

Publicidad

"Miguel Ángel Díaz Rincón, mi hijo, sufrió 4 paros cardio respiratorios y gracias a Dios lograron reanimarlo, debido a la enfermedad de base que desde niño ha venido padeciendo insuficiencia renal crónica", escribió la mujer en una de las publicaciones que hizo pidieron una oración por el joven cantante.

Yolanda Rincón ha revelado que su hijo "a la edad de 22 años perdió sus 2 riñones, estuvo en diálisis 3 años y con la ayuda de Dios yo le doné uno de mis riñones pero este ya cumplió su ciclo y en enero de este año entra nuevamente a diálisis peritoneal. En estos momentos la ciencia médica no me dan muchas esperanzas, están luchando por sostenerlo con un respirador artificial y se encuentra en coma inducido, en UCI pero estoy aferrada a la promesa que Dios me dio de que mi hijo vivirá y le servirá a Él".

Actualmente, el hijo de Diomedes Díaz necesita un trasplante de riñón, por lo que están a la espera de que su salud mejore y de encontrar al posible donante.