ARCHIVOS DE CALARCÁ
CREM HELADO, BONICE Y VIVE100
LLUVIAS EN BOGOTÁ
ANTES DE LA NIEVE
POLÉMICA FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ

Fatima Bosch, Miss Universo 2025, denunció ser victima de una campaña de odio: esto fue lo que dijo

Fatima Bosch, Miss Universo 2025, denunció ser victima de una campaña de odio: esto fue lo que dijo

La Miss Universo 2025, coronada el pasado viernes 21 de noviembre, ha estado en el centro de la polémica desde su elección. Su participación y el resultado del certamen han generado cuestionamientos y controversia en la opinión pública.

Por: AFP
Actualizado: 25 de nov, 2025
Editado por: Heidy Carreño
Fatima Bosch, Miss Universo 2025, denunció ser victima de una campaña de odio: "Porque gané"
"Hoy quiero alzar la voz" -
Instagram: @fatimaboschfdz

