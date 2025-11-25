En vivo
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Dua Lipa en Colombia: recomendaciones de horarios, movilidad y setlist del concierto

Dua Lipa en Colombia: recomendaciones de horarios, movilidad y setlist del concierto

Los fanáticos de Dua Lipa están a la expectativa de las canciones sorpresa que la cantante incluirá para su show en Bogotá.

Por: María Paula González
Actualizado: 25 de nov, 2025
Dua Lipa
Dua Lipa se presentará en el estadio en El Campín -
Foto: AFP

