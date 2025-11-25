Dua Lipa en Colombia: recomendaciones de horarios, movilidad y setlist del concierto

Fanáticos de Dua Lipa en Colombia cuentan los días para el regreso de la cantante británica al país. La artista pisará nuevamente territorio colombiano con su 'Radical Optimism Tour', esta vez con un concierto en el estadio El Campín.

Dua Lipa llegará por primera vez al escenario del estadio El Campín, luego de un primer concierto en Colombia -en 2022-, en el parqueadero de Salitre Mágico que dejó a sus seguidores con ganas de repetir. El concierto será el viernes 28 de noviembre ante miles de fanáticos que esperan ansiosos la presentación de la famosa.



Recomendaciones para el concierto de Dua Lipa en Colombia

Según información de la Alcaldía de Bogotá, se tiene proyectado que el concierto de Dua Lipa en El Campín inicie sobre las 7:00 de la noche; pero como en otros eventos de este tipo, el ingreso de los asistentes iniciará sobre las 4:00 de la tarde por las puertas habilitadas, las cuales serán indicadas en las boletas de los fanáticos.

Para llegar al evento TransMilenio habilitó algunas rutas para que los asistentes puedan dirigirse a las estaciones Campín – UAN y Movistar Arena. De la misma forma, también podrán llegar utilizando las rutas TransMiZonales que parten desde diversos puntos de la capital con paso por la NQS, AK 24, CL 53 y CL 63. Estas rutas zonales facilitarán la llegada al Campín desde sectores como Ciudad Bolívar, Unicentro, Chapinero, Diana Turbay, Engativá y Suba.



De la misma forma, organizadores del evento sugieren a los asistentes al evento que lleguen con tiempo a El Campín para llevar a cabo el ingreso. Así mismo, se exige no ingresar al recinto con armas, objetos inflables, maletas muy grandes, sombrillas o sustancias psicoactivas. Lo que sí se recomienda llevar es carpas para la lluvia, bloqueador solar, una batería recargable para el celular y la mejor actitud para disfrutar del concierto.



Setlist de Dua Lipa en Colombia

Algo llamativo en los conciertos de Dua Lipa ha sido las canciones que interpreta para su público. Además de los temas clásicos de la británica como 'One Kiss', 'Levitating', entre otros, y las canciones de su más reciente álbum, Dua Lipa ha sorprendido a sus fanáticos alrededor del mundo con canciones de otros artistas, eligiendo cuidadosamente en cada país un tema relacionado con ellos.



A lo largo de su gira, la cantante ha interpretado temas de Green Day, Aerosmith, INXS, Lorde y Crowded House, interpretaciones que han sorprendido gratamente a sus seguidores. Con su llegada a Latinaomérica, el reto de la cantante de interpretar una canción diferente en cada concierto subió de nivel, pues se decidió por canciones en español. Por ejemplo, en Buenos Aires cantó para los argentinos un tema de Soda Stereo.

En Colombia hay gran expectativa por la canción sorpresa que la artista elegirá para cantar el 28 de noviembre. Por el momento, muchos se atreven a decir que, posiblemente, Dua Lipa seleccione algún tema de Shakira para hacer esa noche aún más especial.



Training Season End of an Era Break My Heart One Kiss Whatcha Doing Levitating These Walls Maria Physical Electricity Hallucinate Illusion Falling Forever Happy for You Love Again Anything for Love Be the One New Rules Dance the Night Don't Start Now Houdini

Entradas para ver a Dua Lipa en El Campín

Aunque son pocas las localidades, fanáticos de Dua Lipa que todavía estén interesados en asistir a su concierto y que no tengan sus boletas pueden comprar sus entradas. La mayoría de las ubicaciones ya están agotadas en El Campín, pero quedan disponibles estas y con estos precios en Ticketmaster:



general : $379.000

: $379.000 vip : $649.000

: $649.000 occidental baja : $699.000

: $699.000 oriental baja (para menores): $699.000

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL