Prima de Karol G que paga condena en El Buen Pastor habló de la cantante: "Ella no ha cambiado"

Karol G es una de las estrellas musicales colombianas más reconocidas a nivel internacional; sin embargo, por estos días otra persona de su familia está ocupando los titulares de las noticias. Se trata de Diana Giraldo, la prima de la cantante, quien está pagando una condena de 26 años y 8 meses de prisión en la cárcel El Buen Pastor por el delito de secuestro extorsivo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La prima de Karol G está cerca de cumplir 12 años privada de la libertad y, desde la cárcel en Bogotá, decidió romper el silencio y revelar su historia. La mujer habló con el podcast 'Conducta delictiva' sobre la razón que la llevó a estar privada de la libertad, su relación con La Bichota y las ayudas que ha recibido por parte de la cantante paisa.



¿Quién es Diana Giraldo, la prima de Karol G que está en prisión?

Diana Giraldo nació en el Chocó, ya que su papá vivía en Medellín pero por motivos de trabajo se fue a vivir a ese departamento. Aseguró que a lo largo de su vida ha sido "una buena persona" y que siempre fue muy "soñadora", por lo que en su juventud estudió y se graduó de ingeniería ambiental. Aunque en un principio fue difícil encontrar un buen trabajo, empezó a abrirse camino en Medellín.

Empezó a tener una vida profesional exitosa, llegando a una importante empresa, pero al tiempo su vida personal se derrumbaba. Diana estaba casada, pero esa relación se estaba fracturando luego de que a mediados de 2012 perdieran un bebé. Giraldo resaltó que "es el peor dolor para una mujer" y agregó que eso empezó a distanciarla de su esposo.



Al tiempo, en la empresa en la que trabajaba ella empezó a acercarse al contratista que era su jefe. Aunque en un principio ella señaló sentirse "acosada sexualmente" por su jefe ante la incomodidad que le producían sus "miradas" y "piropos", con el paso de los meses Diana se conoció mejor con esa persona -que también tenía un matrimonio- y empezaron una relación clandestina.



La prima de Karol G resaltó que en ese momento "yo quería salir de ese matrimonio, no me sentía bien, no me sentía plena, era una relación tóxica, mi ex era demasiado machista", aunque reconoce que serle infiel fue un error. Además, el secreto les duró apenas unos meses.

Publicidad

"Mi expareja se dio cuenta. Me venía haciendo seguimiento porque él notaba en mi unas actitudes extrañas, llamadas en horarios no habituales, salidas, viajes que le generaron curiosidad", reveló. Cuando su exesposo la confrontó ella decidió ser honesta y reconocer su infidelidad, lo que desencadenó los hechos que la tienen privada de la libertad.



¿Por qué está en la cárcel la prima de Karol G?

Según el relato de Diana Giraldo, la reacción de su expareja a la infidelidad de su parte fue bastante "agresiva" y la "obligó" a concretar un encuentro con su amante en Bogotá porque él quería "venganza". Por temor a las amenazas del hombre, Giraldo citó a su amante en un apartamento en la capital, sin decirle que en el lugar también estaría su exesposo para confrontarlo.

"Yo no quería estar ahí, fui obligada a estar ahí, él me tenía amenazada, me dijo que yo tenía que estar ahí, que me iba a hacer un escándalo delante de mi familia", recalcó.

Publicidad

Contó que en ese lugar estuvieron encerrados durante tres días y solo recibían comidas por domicilio. Resaltó que tanto ella como su amante estaban "asustados" por la situación y que, a lo largo de esos días, su exesposo y su amante tuvieron diferentes conversaciones en las que ella no participó. "Ellos hablaron muchas cosas, pero yo no participé de esas conversaciones, sobre todo de temas económicos, yo no estuve ahí".

Cuando salieron de ahí, Diana regresó con su exesposo al Chocó y a la cuenta bancaria del hombre entró una importante suma de dinero. Ella sentía que "algo extraño estaba pasando", pues sentía que la estaban siguiendo y que sus llamadas estaban siendo interceptadas. Efectivamente, cuando fueron al banco para retirar el dinero se enteraron que el Gaula había ordenado bloquear la cuenta porque había una investigación contra ellos.

En noviembre de 2013, tan solo una semana después de lo ocurrido en Bogotá, Diana y su exesposo fueron capturados por las autoridades, acusados por el delito de secuestro extorsivo. Ella recibió una condena a 26 años y 8 meses. "La persona por la que yo estoy acá es una persona que tiene poder, a nivel político y económico, él movió muchas fichas para traernos acá".



El reencuentro con Karol G

Diana Giraldo indicó que desde prisión ha seguido la carrera de su prima Karol G. "Antes de yo perder mi libertad sabía que ella tenía su nombre artístico y estaba tocando puertas", reveló y recordó la emoción que sintió cuando la escuchó por primera vez en la radio. Sin embargo, por vergüenza decidió no decir que era la prima de la cantante, pensando que la gente podría juzgar a Karol G por tener una prima en prisión.

El secreto le duró hasta 2018, cuando Karol G ganó su primer Grammy Latino y ella estaba viendo la ceremonia desde la cárcel. Al escuchar que su prima había ganado el gramófono no pudo evitar gritar frente a sus compañeras, a quien les reveló el vínculo que tiene con la cantante.

Publicidad

"Mi relación con ella de niña fue muy cercana porque yo viajaba mucho de Chocó a Medellín en las vacaciones. Nos encontrábamos en las reuniones familiares, en la finca, iba a dormir en la casa de ellas", recordó. Aos más tarde, en diferentes circunstancias, la vida las volvió a juntar, esta vez en El Buen Pastor, cuando Karol G decidió dar un concierto a las mujeres privadas de la libertad.

"Fue curioso porque una semana antes yo había tenido un sueño de que ella venía al Buen Pastor. Yo la veía de espaldas, con su cabello azul, yo empiezo a llamarla y ella no me miraba. Eso me dio tristeza", reveló.

Publicidad

Pero la situación en la vida real fue totalmente diferente. "El día que ella viene unas amigas me buscan y me dicen: 'arréglate que viene tu prima Karol G'. Yo no les creí mucho, de hecho no estaba bien de ánimo porque me habían ratificado la sentencia de 26 años y 8 meses, así que estaba en una depresión, pero saqué mi mejor cara y me paré en la reja".

Diana recordó que la primera a la que vio fue a su prima Jessica Giraldo, hermana y mánager de Karol G, quien al verla se puso a llorar. "Detrás venía Karol y ella ve que Jess se detiene en un patio y no entiende nada, entonces Caro se detiene, me ve y dice: 'ay mi prima, qué chimba, mi prima'. Nos abrazamos a través de la reja y se fueron porque ella venía a dar un concierto".

La mujer, que actualmente hace parte del coro de la cárcel, no pudo estar en el concierto de su prima porque no era una actividad para su patio; pero Karol G pidió a los directivos que la dejaran ver en privado a su familiar, aunque le costó que le creyeran que Diana era su prima. "No le creían, pero me dejaron hablar con ella como cinco minutos. Fue muy linda, muy cálida, muy sencilla, como siempre, no ha cambiado. Fue poco tiempo, pero fue suficiente para conectar con ella otra vez".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL