"$132 millones para amarlo": insinúan que Deisy se acerca a Rata por su dinero

Los equipos Alpha, Gamma y Neos regresaron al Box Azul este 24 de noviembre para disputar la prueba de Sentencia y Hambre que marcaría el inicio del ciclo número 18, uno en el que ningún participante quiere quedar expuesto a la eliminación, menos ahora que la competencia se acerca a sus etapas más definitivas.



La relación entre Deisy y Rata vuelve a sonar dentro del Desafío

Antes de que iniciara la prueba, una llamada de Andrea Serna a Deisy generó un ambiente de comentarios entre los equipos. La presentadora preguntó cómo iba la convivencia en Alpha, a lo que Deisy respondió que se sentía tranquila y contenta, especialmente luego de las recientes victorias que había logrado junto a su grupo. Sin embargo, el tono cambió cuando se mencionó su reencuentro con Rata. La participante sonrió al hablar del tema y afirmó que ambos estaban concentrados en sus responsabilidades.

"Qué te puedo decir. Mira que ha sido chévere como volvernos a ver. Estamos enfocados cada uno en lo suyo, pero obviamente es muy bonito tenerlo acá. Y ya como hablar cositas", explicó Deisy. Ese comentario fue suficiente para que en Neos surgieran dudas sobre lo que estaría ocurriendo entre ellos.

Algunos hablaron de un posible "enredo emocional" y otros insinuaron que la cercanía podía estar influenciada por el dinero que Rata ha acumulado durante la competencia. El comentario más llamativo lo hizo Zambrano, quien bromeó diciendo: "A mí me encanta Rata, $132 millones de razones para amarlo". Entre risas, él y Rosa continuaron con el tema, mencionando también la situación económica de los demás.



Inicio de la prueba de Sentencia y Hambre

Cuando llegó el momento de competir, Alpha, Gamma y Neos se alinearon para enfrentar una prueba por relevos cargada de resistencia y precisión. La mecánica consistía en nadar, superar obstáculos, accionar un timón para liberar bolsas de arena y, finalmente, lanzarlas hacia una repisa inestable en un tablero. El primer equipo que lograra ubicar ocho bolsas sin que se cayeran conservaría su alimentación para el ciclo. Los equipos fueron conformados así:



Alpha: Yudisa, Lucho, Gio y Valkyria

Yudisa, Lucho, Gio y Valkyria Gamma: Zambrano, Myrian, Leo e Isa

Zambrano, Myrian, Leo e Isa Neos: Kevyn, Sofía, Lina y Pedro

Alpha inició con buen ritmo, pero su ventaja se redujo cuando fue el turno de Gio. Aunque avanzó con determinación por el circuito, tuvo dificultades en la parte final, donde debía lanzar las bolsas hacia la repisa. La inestabilidad de los sacos hizo que varios se cayeran, lo que lo obligó a repetir lanzamientos. Desde la casa Alpha se percibía la tensión, y aunque lo animaban constantemente, el atraso influyó en el desempeño general del equipo.



La situación terminó afectando el resultado final, ya que mientras Gio intentaba recuperar el ritmo, Gamma y Neos avanzaron con más seguridad en el tablero final. Gamma logró completar las ocho bolsas en primer lugar, asegurándose así la comida para todo el ciclo 18. Neos llegó en segundo lugar, lo que les permitirá recibir alimentación, aunque no la de mayor calidad. Alpha, en cambio, concluyó la prueba en el último puesto y deberá enfrentar un ciclo sin comida, una desventaja importante para las siguientes competencias.



Después del triunfo, Zambrano tomó el maletín de sentencia y se dirigió a la casa Alpha. Apenas llegó, lanzó comentarios dirigidos a Leo, lo que generó un ambiente tenso. Valkyria intervino y le pidió mantener la calma, pero el cruce evidenció que este ciclo arrancó con fricciones que podrían influir en los próximos desafíos.

