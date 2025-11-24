En vivo
ENTRETENIMIENTO  / "$132 millones para amarlo": insinúan que Deisy se acerca a Rata por su dinero

"$132 millones para amarlo": insinúan que Deisy se acerca a Rata por su dinero

Gamma se llevó la victoria asegurando su alimentación, mientras Alpha quedó en desventaja. Además, la atención se centró en Deisy y Rata, cuyo reencuentro generó comentarios.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 24 de nov, 2025
