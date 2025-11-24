Del Desafío a reality en Estados Unidos: estos son los exdesafiantes que estarán en Exatlón

En un anuncio que ha despertado entusiasmo entre los seguidores de los realities deportivos, tres exparticipantes del Desafío The Box—Kelly Ríos (Guajira), Óscar Muñoz (Olímpico) y Johanna Gómez (La Flaca)—fueron confirmados como parte de la nueva temporada de Exatlón Estados Unidos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Para el público colombiano, la noticia tiene un sabor especial: se trata de atletas que, después de demostrar su disciplina, resistencia y talento en territorio nacional, ahora asumen el reto de competir en uno de los formatos más exigentes e influyentes de la televisión internacional.



¿Qué es Exatlón?

Exatlón es un reality show de competencia extrema que nació en Turquía y que, con el paso de los años, se ha expandido a países como México, Estados Unidos, Rumania, Brasil y Hungría. Su éxito se basa en pistas de alto rendimiento, pruebas físicas de intensidad máxima y una mezcla de atletas de élite y celebridades que deben superar obstáculos, velocidad, puntería y resistencia bajo condiciones estrictas. No es un formato de convivencia tradicional; es, más bien, una plataforma de alto rendimiento televisado.

En Estados Unidos, Exatlón se transmite por Telemundo y se ha consolidado como una de sus producciones estrella. Su audiencia latina lo considera “la competencia más feroz del planeta”, un eslogan que describe bien su exigencia. Los circuitos cambian constantemente, la presión emocional es fuerte y los atletas deben sostener semanas de competencia sin pausas largas. Esto ha impulsado al programa a posicionarse como una oportunidad de visibilidad y un trampolín para los participantes, quienes alcanzan una exposición continental.



Para Colombia, la presencia de tres deportistas nacionales en este formato representa un reconocimiento a la calidad del talento que surge en el país, especialmente aquellos que han pasado por Desafío The Box, otro reality que se caracteriza por la selección rigurosa y el entrenamiento de alto nivel.



Guajira, Olímpico y La Flaca en Exatlón

Kelly Ríos, también conocida como Guajira, se convirtió en una de las favoritas del público durante su paso por el Desafío The Box 2023 y su regreso como refuerzo de Kevyn en 2024. Su disciplina, mentalidad competitiva y resistencia física le permitieron enfrentar pruebas que para muchos serían imposibles. Representó con orgullo al Caribe, destacándose por su rapidez en circuitos y su liderazgo silencioso, pero efectivo.



Publicidad

Óscar Muñoz es, por su parte, el nombre más reconocido internacionalmente de este trío. Ganador de la medalla de bronce en taekwondo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, lo que le dio el apodo de Olímpico en la competencia, ya sabe lo que significa competir al nivel más alto del mundo. Su participación en Desafío Súper Humanos y luego en el Desafío The Box lo acercó al público colombiano más general, que descubrió en él no solo un atleta disciplinado, sino un competidor estratégico que nunca deja nada al azar.

Johanna Gómez, también recordada por su actuación en Desafío The Box, donde la apodaron 'La Flaca'. A lo largo de su participación en el reality colombiano se caracterizó por ser metódica, organizada y sumamente fuerte en pruebas de equilibrio, resistencia y puntería. Aunque no siempre fue la más mediática, su crecimiento sostenido la convirtió en una de las competidoras más respetadas.

Publicidad

La llegada de Kelly Ríos, Óscar Muñoz y Johanna Gómez a Exatlón Estados Unidos simboliza el reconocimiento del talento colombiano en un escenario internacional. Para una audiencia nacional acostumbrada a seguirlos en el Desafío, verlos ahora en un formato tan grande como Exatlón es una mezcla de nostalgia y orgullo.

En un país donde los deportistas suelen cargar con la responsabilidad de representar mucho más que su propio nombre, estos tres atletas llevan sobre sus hombros la bandera del rendimiento colombiano. Su participación también abre puertas para que más competidores del país sean considerados en producciones deportivas internacionales, un terreno donde Colombia tiene mucho para ofrecer.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL