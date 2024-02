Feid anunció su gira mundial: estas son las ciudades en las que cantará

Salomón Villada, más conocido como Feid, anunció su nueva gira mundial. Tras el lanzamiento de su álbum musical Ferxxocalipsis, el artista paisa informó que realizará conciertos a nivel internacional en un tour con el mismo nombre.



El anuncio lo realizó a través de su cuenta de Instagram, publicando un video en el que, por ahora, anunció las primeras ciudades por las que pasará. Aunque todavía no confirmó las fechas en las que se llevará a cabo esta gira mundial, se presentará en ciudades de Latinoamérica, Asia, Centroamérica y los Estados Unidos.

El listado de ciudades es el siguiente: Medellín, Bogotá, Sídney, Tokio, Río de Janeiro, Lisboa, Miami, Los Ángeles, Nueva York, Las Vegas, Tulsa, Salt Lake City, Houston, San José, Boston, Washington D. C., Phoenix, Sacramento, Austin, Palm Desert, Nashville, Chicago, Montreal, Toronto, Filadelfia, San Diego, Forth Worth, Edimburgo, Duluth, Newark, Hartford y Orlando.

El Ferxxocalipsis World Tour, como se llama la gira internacional del artista paisa, se llevaría a cabo a lo largo de este 2024. Sus fanáticos en las redes sociales están a la expectativa de que el cantante anuncie las fechas en las que iniciarán sus conciertos.



Sin embargo, otros seguidores también le piden al artista que agregue otros países a su gira: "¿Y México?", "¿Por qué no está Chile?", "¿Y Ecuador?", "¿Argentina?", "¿Y España para cuándo?", "Se te olvidó Perú, mi rey".

Para no generar más reclamos por parte de sus seguidores, en sus historias de Instagram el artista anticipó que próximamente anunciará más ciudades: "Díganme aquí qué ciudades faltan, faltan muchas que no cabían en el video, pero quiero saber si estoy pensando como ustedes".

Además, Feid habilitó una plataforma en la que sus fanáticos pueden registrarse con su correo y nombre para recibir toda la información sobre la venta de boletería en su ciudad. Por el ingreso de muchas personas, la página reportó fallas en un primer momento, pero ya está funcionando con normalidad.