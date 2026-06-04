Festival Cordillera anuncia nuevo artista que hará parte de la edición 2026

Se acerca una nueva edición del Festival Cordillera y, previo al anuncio oficial del cartel de artistas, los organizadores han dado algunos adelantos para que los asistentes de este año calienten motores para un nuevo espectáculo de música y ritmos latinos.

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El evento de música en vivo se llevará a cabo los días 12 y 13 de septiembre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar en una nueva edición que promete seguir emocionando a los fanáticos de la música en español y los ritmos latinoamericanos.



Primeros artistas confirmados para el Festival Cordillera

A través de sus redes sociales, el festival ha confirmado un nuevo artista que hará parte de este espectáculo, luego de haber anunciado a Sean Paul como el primero. Después de este anuncio, los organizadores han revelado más detalles sobre el cartel de artistas.

El segundo artista confirmado para el Festival Cordillera es la banda mexicana Fobia, un nuevo anuncio que emociona al público colombiano.



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Fobia es una de las bandas pioneras e icónicas del rock en español en México, formada en 1987 en la Ciudad de México por Paco Huidobro y Leonardo de Lozanne. Entre sus mayores logros destaca el haber expandido los límites expresivos del rock a través de una discografía breve pero impecable que incluye himnos generacionales como 'El Microbito', 'El Diablo', 'Camila' y la enérgica 'Revolución sin manos'.

Su sonido siempre se caracterizó y logró conquistar al público latinoamericano por llegar a los escenarios con una propuesta sofisticada, letras cargadas de ironía surrealista y una impecable fusión de rock alternativo y pop melódico.

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Tras un período de descanso alejado de los grandes recintos y enfocado en proyectos alternos, el quinteto ha protagonizado un retorno triunfal a los escenarios que confirma la vigencia de su poderoso directo.

Su regreso, ahora con Elohim Corona en la batería, comenzó con una actuación eufórica en la vigesimosexta edición del festival Vive Latino, un reencuentro masivo que desató la euforia de sus seguidores y que sirvió como preámbulo perfecto para el anuncio de una nueva gira en solitario de gran formato por el país.

Al anuncio de Fobia en el Festival Cordillera los seguidores del mismo reaccionaron con gran alegría: "Qué hermoso ver a fobia por aquí. Me cumplieron un sueño"; "Mi favorita de todos los tiempo"; "Mientras uno esté vivo debe ir al cordillera lo que más pueda", fueron algunas de las reacciones.

Con el paso de los años, el Festival Cordillera se consolidó como uno de los encuentros musicales más importantes para los amantes de los sonidos latinoamericanos y una de las experiencias culturales más esperadas por el público colombiano. En ediciones anteriores, el escenario recibió artistas como Juanes, Juan Luis Guerra, Residente y Fonseca.



¿Dónde comprar las entradas?

Mientras continúa la expectativa por conocer el resto del cartel oficial, el festival ya inició la comercialización de sus combos Sudamerican Rockers, dirigidos a los asistentes más fieles del evento.

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Por su parte, la venta para el público general inició el 15 de mayo con todos los medios de pago habilitados a través de Ticketmaster.co

Actualmente, el festival cuenta con tres tipos de combos para los dos días del evento: General, GA+ y VIP, cada uno dividido en distintas etapas de venta.

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Los precios del combo General arrancan desde $659.000 con servicio incluido en etapa uno, mientras que la opción VIP alcanza hasta $1.709.000 en la tercera etapa.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co