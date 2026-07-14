Así quedó el cartel por días del Festival Cordillera 2026 para el 12 y 13 de septiembre

El Festival Cordillera arranca con la cuenta regresiva para su edición de este año que se llevará a cabo los días 12 y 13 de septiembre. La preparación para esta quinta celebración del evento llega con el anuncio del cartel de artistas para cada día del mismo, lo que le da la oportunidad a los asistentes de considerar si adquirir sus entradas para ambos días o solo para uno.

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Esta nueva edición del Cordillera en el Parque Metropolitano Simón Bolívar emocionó al público con el anuncio de un cartel lleno de artistas que representan los sonidos de nuestra región y nuestro idioma, pero que también logran llegar a diferentes generaciones. Ricky Martín, Andrés Calamaro, Caifanes, Kany García y Sean Paul serán los grandes headliners del evento junto al artista nacional Beéle.

Dentro del cartel de artistas también están incluidos artistas como Cultura Profética, Panteón Rococó, Grupo Niche, Bonka, Fobia, Draco Rosa, Mago de Oz, Poligamia, Árbol de Ojos, Tan Bionica, Doctor Krápula, Los de adentro, entre otros.



Este es el cartel por días del Festival Cordillera 2026

Para su quinta edición, el festival decidió distribuir a su extenso cartel de artistas de la siguiente manera:



Artistas del sábado 12 de septiembre: Andrés Calamaro, Beéle, Sean Paul, Grupo Niche, Cultura Profética, Fobia, Dread Mar I, Miguel Mateos, Ed Maverick, Virus, Poligamia, Ke Personajes, Lido Pimienta, Kapanga, Emmanuel Horvilleur, Meme del Real, Neloa Piña, Paula Pera, Kei Linch y The Latin Brothers.

Andrés Calamaro, Beéle, Sean Paul, Grupo Niche, Cultura Profética, Fobia, Dread Mar I, Miguel Mateos, Ed Maverick, Virus, Poligamia, Ke Personajes, Lido Pimienta, Kapanga, Emmanuel Horvilleur, Meme del Real, Neloa Piña, Paula Pera, Kei Linch y The Latin Brothers. Artistas del domingo 13 de septiembre: Ricky Martin, Caifanes, Andrés Cepeda, Kany García, Panteón Rococó, Bonka, Mago de Oz, Tan Bionica, Draco Rosa, Vicente García, Diamante Eléctrico, Jarabe de Palo, Los Amigos Invisibles, Doctor Krápula, Dante Spinetta, Los de adentro, Los Estrambóticos, Árbol de ojos, Flor de lava y Briela Ojeda.

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Precios entradas por día para el Festival Cordillera

Con este anuncio se habilita también la compra de entradas por días al festival, una opción más económica para aquellos asistentes cuyos artistas favoritos coinciden en una misma fecha. Las entradas individuales están disponibles en la página web oficial de Ticketmaster desde las 11:00 a. m. de este martes 14 de julio en una preventa exclusiva para los clientes de bancos del Grupo Aval, mientras que el público general con otro tipo de bancos podrán acceder a ellas desde el 16 de julio.

Por otro lado, el festival cuenta con tres tipos de combos para los dos días del evento: General, GA+ y VIP, cada uno dividido en distintas etapas de venta. Los precios del combo General arrancan desde $659.000 con servicio incluido en etapa uno, mientras que la opción VIP alcanza hasta $1.709.000 en la tercera etapa.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co