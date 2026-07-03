¿Beéle y Bizarrap? Los artistas causaron revuelo al aparecer juntos en redes sociales

Las redes sociales en Colombia y Argentina se han revolucionado ante una posible nueva colaboración entre el productor Bizarrap y un artista colombiano. Una publicación en redes avivó los rumores sobre el junte musical del argentino con Beéle, uno de los artistas colombianos con mayor crecimiento en la industria en los últimos años.

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Tanto Bizarrap como Beéle tienen en común ser de los artistas más jóvenes de la industria que a través de sus éxitos en los listados musicales se han establecido como los nuevos fenómenos, uno desde la producción y otro desde los escenarios. Ahora todo parece indicar que ambos unirán su talento en una colaboración, o session, que muchos seguidores anticipan será un nuevo éxito mundial.



¿En qué trabajan Beéle y Bizarrap?

Los rumores llegaron desde el perfil de Instagram de Brandon de Jesús López Orozco, más conocido como Beéle, quien hizo una galería de fotos con las que sorprendió a todos sus seguidores. "Sisarap", escribió el barranquillero en la descripción del posteo, el cual arranca con una foto de la Torre Eiffel, lo que no da pistas a sus seguidores, pero al avanzar en la publicación la sorpresa es ver al argentino.

A lo largo de las fotos el colombiano muestra lo que ha vivido estos últimos días, de viaje por París y en el estudio trabajando en nueva música. Pero sin duda es la presencia de Bizarrap en sus fotos y la muestra de los dos dentro del estudio y trabajando en un computador lo que indicaría que ambos artistas estarían trabajando en una nueva colaboración.



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Cabe resaltar que Bizarrap es un joven productor argentino que se hizo popular en las redes sociales por producir canciones con artistas bajo el fenómeno de las 'tiraderas', abriéndoles las puertas de su estudio en casa y sus micrófonos para que se desahogaran con letras sinceras, reales y sonidos que inmediatamente se convertían en éxitos en las plataformas. Artistas colombianos han colaborado con él a lo largo de su historia, siendo Shakira la más popular con su BZRP Session Vol. 53 que rompió varios récords mundiales, pero también con J Balvin y Lalo Ebratt.

El productor argentino también apareció en los comentarios de la publicación de Beéle, en la que escribió: "girl tiene una vaina, una vaina que me da". Aunque sus palabras no dicen nada, muchos creen que podría ser parte de la letra de la nueva canción que lanzarían los dos famosos.



Bizarrap en Toy Story 5

En un movimiento que ha dejado atónitos a los seguidores de la música urbana y a los amantes del cine de animación, el reconocido productor argentino Bizarrap ha confirmado su salto a la pantalla grande. No se trata de un nuevo éxito en su estudio, sino de su debut oficial en el universo de Disney y Pixar, integrándose al elenco de voces de la esperadísima 'Toy Story 5'.

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Bizarrap prestó su voz al personaje de "Santa de Jardín" para la versión doblada al español tanto en Latinoamérica como en España. Este nuevo integrante del mundo de juguetes es descrito como un gnomo de jardín excéntrico y protector que habita en el patio trasero de una zona residencial. El artista celebró este hito calificándolo como su 'capítulo 42', una referencia directa a la misteriosa BZRP Music Session 42 que nunca fue publicada y que ha sido objeto de teorías por años entre su fandom.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co