Francisco Bolívar, actor de 'Sin Senos Sí Hay Paraíso', reapareció y se despidió de su personaje

Luego de una ola de preocupación por el estado emocional del actor colombiano Francisco Bolívar, reconocido por su papel de 'Jotica' a lo largo de todas las temporadas de 'Sin Senos Sí Hay Paraíso', el famoso hizo una nueva publicación en sus redes sociales. Aunque no aclaró cómo se encuentra, sí confirmó su salida de la famosa producción en la que ha estado trabajando a lo largo de los últimos años.



¿Qué dijo Francisco Bolívar?

La más reciente publicación de Bolívar en sus redes, en medio de las dudas sobre su salud mental, fue un video de una escena de la serie en la que su personaje 'Jotica' está asustado por viajar en avión. El actor compartió el video con una descripción en la que citó una frase del personaje y le agradeció por estos años de risas.

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"'Lo que ha habido es una organización natural y perfecta en función de un contexto, calmémononos todxs', dijo Jotica. Gracias sinceras y eternas por infinitas risas. LXS AMO. SAU ISNAH, SALUD, PAZ, AMOR Y FELICIDAD INFINITA PARA TODXS", escribió el intérprete en la publicación.

La publicación de Francisco Bolívar surgió luego de que el periodista de entretenimiento Carlos Ochoa asegurara que el actor ya no haría parte de la nueva temporada y que su colega Fabián Ríos pidiera oraciones por él.



El agradecimiento de Bolívar en el post ha sido interpretado por sus seguidores como la confirmación de su salida, despidiéndose del personaje con el que ha conquistado muchos corazones a lo largo de todas las temporadas de 'Sin Senos Sí Hay Paraíso'. "Sin dudas sos el mejor, gracias por tantas risas"; "No eres un personaje de TV, eres un ser humano maravilloso, divertido y único"; "Te vamos extraña jotica ..la serie no será la mismo....gracias por alegrarnos con tus ocurrencias", escribieron muchos de sus seguidores.



¿Por qué pidieron oraciones por Francisco Bolívar?

La preocupación por Francisco Bolívar inició con una información difundida por el periodista Carlos Ochoa, quien aseguró que el actor se retiró de la famosa serie de Telemundo. Según Carlos Ochoa, aunque Bolívar alcanzó a promocionar el inicio de la grabación de la cuarta temporada y grabar algunas escenas, "Ya hay reemplazo" para el personaje que interpreta el actor en la serie. Ese nuevo actor sería David Trejos, según el periodista.



Esta noticia desencadenó múltiples preguntas de los internautas a otros actores de la producción, entre ellos Fabián Ríos. "Para todas las personas que me han preguntado por mi nene quiero que sepan que en mi corazón sólo existe amor por él, admiración, ternura, respeto y más amor. Por este amor les digo, una manera de preguntar por alguien que nos importa es pedirle a Dios que esté bien, que esté sano, que esté feliz", escribió en su cuenta de Facebook.

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El hombre que da vida a Albeiro en la famosa producción de 'Sin Senos Sí Hay Paraíso' detalló que "mi deber es desde el amor proteger a los míos y mi nene es de los míos, solo espero que juntos pidamos a Dios para que pronto esté feliz haciendo lo que le gusta al igual que todos nosotros sus compañeros, desde el amor les digo, una manera de edificar a alguien es desearle lo mejor y pedirle a Dios que proteja su humanidad".

Para finalizar, Ríos pidió a sus seguidores que se unan a las oraciones por el bienestar de Bolívar, quien a lo largo de las cuatro temporadas de la serie le ha dado vida al querido personaje de 'Jota'.

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"Hoy humildemente les pido que si juntos oramos por mi nene Pachito, Dios pronto lo tendrá de vuelta y mucho más fuerte que siempre. Que Dios los bendiga, pero hoy clamo a Dios para que me bendiga especialmente a mi Pachito hermoso", concluyó el actor colombiano.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co