Francisco Bolívar, de 'Sin Senos Sí Hay Paraíso', hace nuevo pronunciamiento tras salir de la serie

La salud mental del actor colombiano Francisco Bolívar ha sido tema de preocupación recientemente, luego de que se reportara su salida de la exitosa serie 'Sin Senos Sí Hay Paraíso', la cual está llevando a cabo la grabación de su cuarta y última temporada.

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Ante lo que se ha generado en las redes sociales, el actor envió un nuevo mensaje a sus seguidores en Instagram en el que aclaró que se encuentra bien y añadió que próximamente contará su versión sobre lo que ha estado viviendo en los últimos meses.



¿Qué dijo Francisco Bolívar?

"El que no sabe el cuento siempre lo quiere contar", escribió Bolívar en un nuevo video que publicó en su perfil en el que se le ve entrenando y presumiendo su figura. Cabe resaltar que, desde hace varios años el actor ha sorprendido con su estado físico y entrenamiento, algo que ha sido aplaudido por sus seguidores.

En la descripción del video, Francisco Bolívar también agregó un mensaje que tendría que ver con la preocupación que se generó por su salud luego de que su colega de 'Sin Senos Sí Hay Paraíso', Fabián Ríos, pidiera públicamente una oración por él y el periodista Carlos Ochoa revelara que Bolívar ya no estaría más en la serie.



"Calmémonos todos. Monos peleando con monos. Estudiémonos todos vagos", concluyó en su mensaje.



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Sin embargo, eso no fue todo. Francisco Bolívar compartió el mismo video en sus historias de Instagram y luego un pantallazo en el que mostraba que más de 30 mil personas habían visto su publicación. "Gracias por vernos. Recuerden todo es quantum. No todo es lo que parece, pronto mi verdad. No callen sus voces" y también aclaró que "siempre mi árbol genealógico ha tenido eterna salud".

Por otro lado, la revista Vea señaló que hace poco conoció que el actor pasó por una desilusión amorosa en el año 2019 que habría desencadenado algunos problemas emocionales y, después de eso, también pasó por una pérdida económica. En su perfil de Instagram, la revista hizo una publicación al respecto y el mismo actor reaccionó en los comentarios.

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"Gracias sinceras por ser y estar. Pronto videos archivados, ojalá en consciencia, contando otra verdad detrás de la verdad. Estamos bien, dijo otro ser humano interestelar. Que ha habido muertes, seres trascendiendo a otras dimensiones por la ignorancia de todos", escribió el actor y algunos creen que la última frase hace referencia a las personas del equipo de 'Sin Senos Sí Hay Paraíso' que fallecieron en medio de un ataque armado en medio de las grabaciones en Bogotá.



¿Por qué pidieron oraciones por Francisco Bolívar?

La preocupación por Francisco Bolívar inició con una información difundida por el periodista Carlos Ochoa, quien aseguró que el actor se retiró de la famosa serie de Telemundo. Según Carlos Ochoa, aunque Bolívar alcanzó a promocionar el inicio de la grabación de la cuarta temporada y grabar algunas escenas, "Ya hay reemplazo" para el personaje que interpreta el actor en la serie. Ese nuevo actor sería David Trejos, según el periodista.

Esta noticia desencadenó múltiples preguntas de los internautas a otros actores de la producción, entre ellos Fabián Ríos. "Para todas las personas que me han preguntado por mi nene quiero que sepan que en mi corazón sólo existe amor por él, admiración, ternura, respeto y más amor ... Hoy humildemente les pido que si juntos oramos por mi nene Pachito, Dios pronto lo tendrá de vuelta y mucho más fuerte que siempre".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co