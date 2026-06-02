Carmen Villalobos se sinceró sobre su separación y la tragedia en 'Sin Senos Sí Hay Paraíso'

La actriz colombiana Carmen Villalobos rompió el silencio previo al estreno de la nueva temporada de 'Sin Senos Sí Hay Paraíso', serie que ha protagonizado por varios años, y también sobre su separación del presentador Frederik Oldenburg. La famosa se sinceró sobre sus sentimientos y lo que quiere para su futuro profesional y personal.

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Villalobos concedió una entrevista al programa 'Al Rojo Vivo' de Telemundo para hablar sobre lo que han sido los últimos meses para ella, pues no solo se confirmó que estaba soltera, sino que en medio de las grabaciones de la última temporada de 'Sin Senos Sí Hay Paraíso' enfrentaron una terrible tragedia que dejó a tres víctimas mortales, dos de ellas parte del equipo de la producción.



¿Qué dijo Carmen Villalobos sobre su ex?

Por primera vez, la actriz colombiana habló públicamente sobre su separación del presentador Oldenburg. Aunque no dio muchos detalles sobre los motivos, sí confirmó que está feliz con esta nueva etapa de su vida.

“Yo estoy muy tranquila, muy tranquila, muy feliz. Sé lo que soy como persona, sé el amor que le entrego a las personas y sé lo que yo le entrego a las personas, y la verdad yo creo que eso no es para cualquiera”, aseguró la actriz.



Carmen Villalobos también añadió en sus declaraciones que "yo siempre he pensado que si tú no haces parte de mi presente ya tú no tienes cabida en mi vida, así de sencillo, o sea, los recuerdos se borran por completo".



Carmen Villalobos sobre la tragedia en grabaciones

La actriz también se pronunció sobre la tragedia que enlutó no solo a los trabajadores de 'Sin Senos Sí Hay Paraíso', sino a todo el mundo del entretenimiento colombiano el pasado 18 de abril en Bogotá. Dos de los integrantes de la producción fallecieron luego de que un hombre armado con un arma blanca los atacara en medio de las grabaciones.



Villalobos se refirió al hecho con tristeza. "Fue trágico, devastador, desgarrador, creo que a todos obviamente nos tomó por sorpresa. Siempre piensas que le hubiese podido tocar al que sea: a mí, a Majida, a Gregorio… Desafortunadamente les tocó a los chicos y uy, eso fue y ha sido, porque creo que algo así no se supera y aunque tú sigues trabajando, porque hay que seguir trabajando, el dolorcito queda ahí y el huequito en el corazón queda. De verdad que fue algo muy desgarrador".

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La famosa también expresó que este suceso no solo fue trágico para todos, sino que a manera personal la llevó a reflexionar sobre la vida y cómo tratar a las personas que quiere. "Te cambia. Soy de las que piensa que hay que abrazar, estar en paz con la gente, hay que tratar de llevar una buena relación con todo el mundo en tu trabajo, en tu familia porque tú no sabes cuándo va a ser tu último día; entonces trato como de vivir con esa filosofía de siempre estar bien con la gente y con lo que me rodea".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co