Gabriela Tafur y Esteban Santos ya tienen fecha para su matrimonio

En octubre de 2023, Gabriela Tafur y Esteban Santos conmovieron a sus seguidores en redes sociales con un tierno video en el que mostraban el momento en que Santos le pidió matrimonio a la presentadora. Ahora, los dos han confirmado que ya tienen fecha para la boda.

Gabriela Tafur fue la encargada de dar la noticia en su perfil de Instagram, al publicar un video en el que celebraba su cuarto aniversario de relación con Esteban Santos. Sin embargo, la ex reina de belleza dejó claro que este será el último aniversario de novios, pues muy pronto serán esposos.

"Feliz último aniversario de novios, mi vida entera. El 7 de septiembre será de esposos", escribió la ex presentadora del Desafío en la descripción de la publicación, revelando la fecha del matrimonio.

A lo largo del video, Tafur también le dedica un especial mensaje a Esteban Santos, recordando los inicios de su relación y lo que los ha llevado a planear su matrimonio. "Hemos vivido tantas cosas juntos, visualizando muchas otras. Todo comenzó en la pandemia y sin darme cuenta me enamoré", señaló la famosa.

Cabe recordar que Gabriela Tafur y Esteban Santos confirmaron su noviazgo en el año 2020 y, desde entonces, se han convertido en una de las parejas más estables de la farándula colombiana. De hecho, los dos se convirtieron en referente para muchas otras parejas que, como ellos, llevan una relación a distancia.

"Pasamos dos años de relación a distancia y cada vez que te veía no me podía despegar de ti. Me di cuenta que quería pasar toda mi vida contigo y en octubre te dije 'sí'. Sí a estar toda mi vida contigo", agregó la presentadora y modelo.

El video, que muestra un recorrido por la relación amorosa de los dos desde sus inicios hasta ahora, conmovió bastante a sus seguidores, quienes felicitaron a la pareja por el compromiso que llevarán a cabo en el mes de septiembre.

Por su parte, Esteban Santos le agradeció a Gabriela Tafur por la especial dedicatoria que tenía de fondo la canción 'Patadas de ahogado' de Hugel y le escribió: "Te amo infinito".