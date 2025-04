Greeicy habló de difícil situación que enfrentó con Mike Bahía en la intimidad

Greeicy Rendón se ha hecho reconocida en Colombia no solo por su carrera musical y actoral, sino también por la cercanía que tiene con sus seguidores. A través de su música y sus redes sociales, la cantante caleña comparte con sus fanáticos diferentes detalles de su vida, lo que la lleva a tener una relación mucho más cercana con ellos.

Recientemente, la cantante compartió una historia muy privada en su perfil de TikTok, revelando que estuvo cerca de dos años sin poder tener intimidad con Mike Bahía, todo eso después de dar a luz a su hijo Kai. El video de la famosa causó revuelo en la plataforma y entre la comunidad que sigue a la colombiana.

¿Por qué Greeicy no pudo tener intimidad con su pareja?

En anteriores ocasiones, Greeicy ya había contado que tuvo un percance con su zona íntima durante el parto de su primer hijo. Según detalló en su video, el problema se solucionaba con una cirugía que no se pudo realizar en estos años por sus múltiples ocupaciones. Sin embargo, aseguró que finalmente con Mike lograron resolver el problema y retomar su vida sexual.

"Ustedes saben que yo hace muy poco parí, tuve mi primer hijo. Normalmente en un parto natural puede suceder que la mujer se raje, es normal, a mí me pasó. Luego te cosen, pero me cogieron unos puntitos de más, entonces quedé angosta", explicó la cantante colombiana. Añadió que "nosotros duramos dos años intentando volver a tener relaciones y no sucedía, eso se quedaba ahí".

Greeicy aclaró también que la situación, según le indicaron los médicos, se solucionaba con una pequeña cirugía, un procedimiento sencillo que podía resolver su situación. Sin embargo, resaltó que el ajetreo de su vida como artista musical no le ha permitido someterse a esa intervención. "Nunca fuimos por tiempo, estábamos muy ocupados, igual lo seguíamos intentando".

La cantante caleña informó que no fue necesaria la cirugía. "Se dio el momento, se dio la situación y cedió el anchor, esa vaina cedió. Como cuando un zapato usted lo prueba y lo prueba y se afloja un poquito. Eso se aflojó", contó. Sin embargo, Rendón señaló que el único beneficiado terminó siendo Mike Bahía "porque claro, rico eso ahí apretado, delicioso para él, pero ¿y yo? A mí me duele más. Aparte de que yo lo parí, lo premiaron a él".

Reacciones de los seguidores de Greeicy

Los seguidores de Greeicy Rendón reaccionaron al video con risas y confusión, señalándole a la cantante que esta historia tal vez era muy privada para compartirla en sus redes sociales. "A Greeicy se le olvida que es famosa"; "¿Cómo llegué yo aquí?"; "Estás conversaciones las tengo en privado con mi mejor amiga y Greeicy"; "Mike viendo este video"; "Amo la naturalidad con la que tocas estos temas sin morbo y con mucha precaución en tus palabras", se lee en los comentarios.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL