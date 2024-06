Habla mujer involucrada en escándalo de infidelidad de Westcol: "Yo no dañé ningún hogar"

La ruptura de Westcol y Aída Merlano ha causado revuelo en los seguidores de la farándula colombiana, especialmente porque esta fue causada por rumores de una supuesta infidelidad por parte del streamer. La mujer involucrada utilizó sus redes para dar su versión de los hechos.

Por medio de transmisiones en vivo individuales, Nataly Morales y Westcol aseguraron que los hechos se dieron hace aproximadamente un mes. El primer encuentro se dio en la discoteca del influenciador.

"Recuerdo que yo le mandé un mensaje a Westcol, jamás lo hice con ninguna intención. En ese momento sale mi amiga, va al VIP de él, pasa lo que tiene que pasar. Westcol me hace ir al VIP, yo llegué, como dos personas que se empiezan a conocer. En ese momento él fue muy caballeroso", comentó la mujer.

Morales aseveró que esto no lo estaba haciendo por fama, pero admitió que en el momento sí se besó con el streamer: "No me importa en este momento dañar la imagen de nadie, simplemente estoy hablando por mí, por mi nombre, porque la que está quedando mal soy yo".

Dijo que, aunque esa noche compartieron en la discoteca, cada uno se fue en un automóvil para sus hogares.

"Yo estoy soltera, no tengo por qué rendirle cuentas a nadie. Creo que la persona que debió de haber respetado a su novia fue él. Puede que yo no sea la víctima, porque también actué como él, pero en este caso él se quiere lavar las manos", señaló la mujer, quien aseguró que no necesitaba volverse viral para impulsar sus proyectos.

¿Quién es la Nataly Morales?

La mujer que desató el fin de la relación de Westcol y Aída Merlano se llama Yuled Nataly Morales Gonzales, una emprendedora radicada en Medellín que se mueve en el mundo de la estética.

Tras el escándalo, Nataly Morales aseveró que estaba siendo amenazada por desconocidos en redes sociales y había sido víctima de suplantaciones. Además, desmintió que hubiera pedido una millonaria cantidad de dinero para desmentir la infidelidad.

"Hay unos videos en los cuales me están amenazando de muerte. Jamás imaginé que personas tan malintencionadas sean capaces de amenazarme a mí, denigrándome como prepago, daña hogares, porque es que yo no dañé ningún hogar", comentó Nataly Morales.