Hija de Rey Ruiz sorprendió en vivo al cantante en Yo Me Llamo: ambos conquistaron el escenario

Un momento emotivo se vivió en el más reciente capítulo de Yo Me Llamo, cuando la hija de Rey Ruiz apareció en el escenario para sorprender a su padre. El encuentro familiar terminó convirtiéndose en una demostración del talento que hay en su sangre.

Casi al final del episodio, luego de que los jurados Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz terminaran de evaluar a los participantes de esa noche, el cubano pensó que era momento de tomar la decisión más importante de la noche: decidir qué imitador salía de la competencia. Pero el jurado argentino le advirtió que todavía quedaba una presentación más.

(Lea también: Imitador de Pitbull ya había participado en Yo Me Llamo: "¡Esa cara se me hizo conocida!" )

César Escola le aviso a Rey Ruiz que todavía quedaba un show más, pero el salsero estaba incrédulo y no entendía lo que pasaba. El escenario se oscureció y al escenario llegó una persona, pero los jurados no podían identificar de quién se trataba. "Yo me llamo Laura Gabriela", expresó la mujer y Rey Ruiz inmediatamente empezó a reír al reconocer a su hija.

Publicidad

Hija de Rey Ruiz lo sorprendió en Yo Me Llamo

Amparo Grisales tomó la palabra y le explicó al público que quien estaba en el escenario era la hija del cubano, razón por la que él reaccionaba así. "¿Me acompañas?", le preguntó Laura a Rey Ruiz, pero él en un primer momento se negó.

Publicidad

"No, no te voy a acompañar. No me hagan esto. Yo estoy amanecido, señores, no he dormido nada", dijo Ruiz al público para disculparse, pero aún así subió al escenario y cantó 'No me acostumbro' junto a su hija Laura.

La presentación de padre e hija fue bastante emocionante para los compañeros de trabajo de Rey Ruiz. Amparo Grisales y César Escola celebraron y aplaudieron el show que ambos ofrecieron, mientras que las presentadoras Laura Acuña y Melina Ramírez resaltaron que la hija del cubano totalmente heredó su talento.

(Lea también: Yo Me Llamo Shakira confirmó que está soltera: "Es oficial" )

"Laura canta desde que es chiquita, desde siempre. Lo que pasa es que desde hace unos años para acá decidió dedicarse a cantar", contó Rey Ruiz luego de la interpretación, cuando los otros jurados le preguntaron por el talento musical de su hija.

Publicidad

Amparo Grisales, por su parte, reveló que la pequeña hija de Laura Gabriela, la nieta de Rey Ruiz, le dio un regalo muy especial cuando la conoció. La hija del cantante agradeció al público colombiano por el cariño y recibimiento que le han dado a su padre y confesó ser una gran televidente del programa.