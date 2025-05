Hija de Rubby Pérez interpretó canción que estaba cantando en el momento de la tragedia de Jet Set

Zulinka Pérez, la hija de Rubby Pérez, ha conmovido a los usuarios de internet con su más reciente video. Luego de la tragedia de Jet Set , discoteca de Santo Domingo, República Dominicana, en la que murió su padre, la también cantante ha decidido publicar un video interpretando la canción que estaban tocando esa noche cuando el techo del lugar les cayó encima.

Video de hija de Rubby Pérez cantando su última canción

A través de redes sociales se ha conocido un video de la hija de Rubby Pérez , Zulinka -quien trabajaba en la agrupación del salsero como corista-, interpretando la famosa canción 'De color de rosa'. En la grabación, realizada semanas después del trágico fallecimiento del cantante, a su hija se le ve vestida de negro, con los ojos hinchados y haciendo su mejor esfuerzo para interpretar ese tema, el cual tiene un gran significado para ella después de lo ocurrido en Jet Set.

El conmovedor momento se hace viral en las redes sociales, llegando a los corazones de millones de usuarios de las diferentes plataformas en las que se ha compartido. Además, en el video Zulinka no está sola, sino que interpreta el tema musical acompañada de su esposo, quien también era músico de la orquesta de su padre, y otro hombre.

Lo que hace especial esta interpretación es que, como lo había revelado anteriormente la hija de Rubby Pérez , esa fue la canción que el artista estaba cantando en el escenario cuando el techo se les vino encima. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 8 de abril, cuando el salsero llevaba menos de una hora con su agrupación sobre el escenario.

Publicidad

'De color de rosa' es una canción que, normalmente, Zulinka interpretaba como voz principal en la orquesta de Rubby Pérez y esa madrugada el público la estaba pidiendo; sin embargo, la corista no podía complacer al público porque recientemente había sido operada y no se sentía en la capacidad de alcanzar las notas que el tema requería. Es por eso que su papá decidió interpretar el tema musical y dejar a su hija en los coros en ese momento, una acción que, según Zulinka, le salvó la vida a ella, pero condenó a su papá.

"Yo sé que yo la canto, pero le dije: 'Papi, ayúdame, no puedo cantar porque estoy recién operada'. Entonces él me dijo: 'Quédate en tu micrófono'. Si yo hubiese estado en el micrófono de mi papá, yo no estaría aquí", contó la cantante en entrevista con varios medios de comunicación luego de conocerse la noticia de la muerte de su padre.

Publicidad

"Yo canté mi parte, luego iba su parte y fue ahí cuando todo colapsó", agregó Zulinka. De esta manera, sin anticipar lo que iba a pasar tan solo unos minutos después, Rubby Pérez salvó la vida de su hija al cambiar con ella su lugar en el escenario de Jet Set. Desafortunadamente, el cantante de 69 años quedó atrapado entre los escombros y, aunque fue hallado con vida en la mañana del 8 de abril, en horas de la tarde se confirmó que el artista falleció .

Hija de Rubby Pérez hace importante anuncio

Rubby Pérez salvó, sin saberlo, la vida de su hija antes de la tragedia en la discoteca - Fotos: @rubbyperezoficial / Redes sociales

Además de una manera de recordar a su padre, este conmovedor video de Zulinka Pérez también contiene un importante anuncio y es que, después de casi un mes de la muerte de su padre, ella y su esposo regresarán a los escenarios con una nueva agrupación. La orquesta se llamara 'Los hijos de Rubby Pérez' y corresponde a un último deseo que el cantante salsero le manifestó a su hija días antes de la tragedia, cuando le anunció que estaba pensando en retirarse de los escenarios.

Zulinka detalló que Rubby Pérez le pidió a ella que armara un grupo aparte con sus músicos para que siguieran su legado musical cuando él ya no quisiera presentarse más. "Me dijo: 'ármate un grupo con Miguel, mi esposo, has un grupo porque ya yo me voy a retirar, voy a ir tocando cada vez menos, ya estoy cansado y quiero estar tranquilo. Ya yo tengo con qué comer. Entonces hagan un grupo y le van a poner este nombre 'Los hijos de Rubby'", confesó

Publicidad

'Los hijos de Rubby Pérez' estarán presentándose el próximo 14 de junio en un espectáculo en honor al fallecido artista que llevará por nombre 'Merengazo' y que se llevará a cabo en el Poliedro de Caracas, en Venezuela. En el evento también actuarán más de una docena de representantes del ritmo. Por otro lado, Zulinka y su esposo harán un show previo en homenaje a 'La voz más alta del merengue' el 13 de junio en el Hotel Hesperia, en Valencia.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL

CORREO: mpgonzal@caracoltv.com.co