La historia de Luly Bossa y su hijo Ángelo: una familia inspiradora

Una de las mamás colombianas que ha generado gran inspiración es la famosa actriz colombiana Luly Bossa, quien, a capa y espada, buscó darle una gran vida a su hijo Ángelo Bossa Brieva, fallecido este sábado, 9 de marzo de 2024.



Ángelo nació el 20 de septiembre de 2001. Aunque Luly Bossa tuvo un parto normal y su hijo no mostró tener alguna complicación de salud, cuando el entonces niño empezó a crecer, solía tropezarse con frecuencia y le costaba moverse con facilidad, señales que despertaron las alarmas de la actriz.

Luly lo llevó al médico y, a los 11 años, fue diagnosticado con distrofia muscular de Duchenne, que provoca "debilidad progresiva y pérdida de masa muscular", según Mayo Clinic.

“Él nació normal, a los 4 años y medio empezó a tener problemas con la marcha, porque veíamos que para levantarse del piso no lo hacía común y corriente, sino que tenía que ir haciendo escalas de las rodillas a los muslos... Pasaban los años y de pronto se caía en el colegio. A veces alguien le pasaba por el lado y lo tumbaba. Los médicos no me decían nada, hasta que a los 11 años y medio le dieron el diagnóstico”, afirmó Bossa durante una entrevista con la revista Vea en 2021.

La distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad que afecta a uno de cada seis mil niños.

Publicidad

Luly Bossa tuvo que luchar en varias oportunidades contra el sistema de salud colombiano para que su hijo de 22 años pudiera estar bien.

Esta mamá e hijo conquistaron el corazón de los internautas, pues Luly Bossa solía compartir videos con él, mostrando sus terapias y avances médicos.

Publicidad

El último video en el que apareció Ángelo fue publicado el 17 de febrero. En este, el joven explicó que no había aparecido en las redes de su mamá porque había tenido un episodio de gripa, lo cual le provocaba catarro y reflujo.

Además, la actriz mostró cómo su hijo hacía terapias para la movilidad.

Lucy Bossa y Ángelo conquistaban las redes sociales

Hasta este sábado, Ángelo y Luly sumaban una comunidad de más de 656.000 personas en redes sociales, las cuales los consideraban como “familia a prueba de todo”.

Incluso, el pasado viernes, Luly Bossa compartió el regalo que le dio su hijo por el Día de la Mujer.

Publicidad

Sin embargo, en la mañana de este sábado, Luly Bossa pidió una oración por la salud de Ángelo y, horas después, confirmó que su descendiente había fallecido.

Aunque no entregó detalles sobre las causas de la muerte, sí pidió ayuda para recaudar fondos para hacer “una despedida como Dios manda” a su hijo.