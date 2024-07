Hijo de Madonna asegura que busca comida en la basura: "No tengo suficiente dinero"

La reina del pop, Madonna, está involucrada en una nueva polémica. En esta ocasión, no se trata de las revolucionarias acciones de la cantante en medio de sus shows, sino por las declaraciones que dio su hijo David Banda, asegurando que vive una crisis económica.

¿Qué dijo el hijo de Madonna sobre su vida?

El joven de 18 años, que fue adoptado por la artista cuando apenas tenía dos, reveló recientemente en sus redes sociales que se independizó y que desde hace unos meses vive junto a su novia, una modelo colombiana.

Aunque describe con gran emoción esta nueva etapa de su vida, David Banda reveló en diálogo con el diario The Sun que no todo ha sido sencillo y que la falta de dinero es un gran problema. Para subsistir el joven da clases de guitarra online, pero señala que esto no le da "suficiente dinero".

Lo que se volvió noticia internacional fue que el joven contó que, en ocasiones, cuando tiene hambre y no tiene dinero para comida, busca en la basura algo para comer. Sus palabras rápidamente ocuparon los titulares de los medios internacionales y se convirtieron en razón para criticar duramente a Madonna.

"No estoy solo. Tengo a mi novia. Es hermoso vivir la experiencia de que sean las nueve de la noche, tener hambre y darme cuenta de que no tengo suficiente dinero para comprar comida y buscar en la basura. Es divertido ser joven", fueron las palabras de David Banda para el diario británico.

Hijo de Madonna aclara situación tras críticas a su mamá

Las declaraciones del hijo de Madonna rápidamente se convirtieron en motivo de críticas para la cantante, pues para muchas personas es difícil creer que la estrella mundial permita que su hijo pase estas necesidades y no haga nada al respecto.

Al ver lo que estaba pasando, David Banda utilizó sus redes sociales para aclarar que Madonna siempre lo ha ayudado. "Para aclarar las cosas, estoy muy contento con mi vida. A todos los interesados. Mi madre me apoya mucho. Estoy muy feliz con mi vida, y no vivo en la calle muriéndome de hambre. Por favor, dejen de preocuparse. Todo está bien".

