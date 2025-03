¿Indirecta para Ángela Aguilar? Amiga de Cazzu aclara la inspiración detrás de canción 'Con otra'

Continúa el debate sobre el tema 'Con otra', canción interpretada por la argentina Cazzu, que causó revuelo gracias a su letra, pues muchas personas la han asociado con una fuerte indirecta a la también cantante Ángela Aguilar, quien es la actual esposa de Christian Nodal , padre de su hija Inti.

La canción ha recibido una infinidad de comentarios, incluido el de Belinda , quien sorprendió a todos los usuarios. Sin embargo, ahora vuelve a ser tema de conversación gracias a La Joaqui, la gran amiga de Cazzu, quien reveló detalles sobre la canción y aclaró a los fanáticos si realmente es una indirecta para la pareja.

Todo comenzó gracias a un video publicado en TikTok, en el que se ve a Cazzu junto a su mejor amiga muy felices bailando su más reciente éxito, 'Con otra', sin embargo, una de los usuarios comentó "Mejor aconséjale cosas buenas y que ya no esté tan despechada y lo supere, que ya no es para ella"

Este comentario provocó una respuesta por parte de la amiga de la cantante, quien expresó: "Te voy a dar una lección de vida. A veces es mejor hablar desde el saber y no desde la deducción. Esta canción Cazzu la compuso para su disco que lleva más de un año trabajando".

Adicionalmente, explicó que la canción fue escrita mientras se encontraba en la relación. "De hecho, la compuso aún estando en pareja, porque era el concepto de su disco, igual que dolce, lamento que ahora parezca algo al propio, pero no es el caso, Julieta jamás fue así". Añadió

Christian Nodal hizo publicación tras lanzamiento de la canción de Cazzu - Fotos: @nodal / @cazzu

Además, defendió a su amiga asegurando que la polémica es algo a lo que las personas están acostumbradas tras una ruptura. "Entiendo que, como seres humanos, siempre queramos encontrar destrucción en las despedidas, pero no es el caso de mi Julieta. Ella solo es una gran compositora".

"Es una desbordada de talento y de arte, y no necesita recurrir a la polémica para trascender, ni hablar de su inteligencia emocional. Ella siempre fue respetuosa". Finalmente, cerró su mensaje resaltando que Cazzu siempre ha sido una artista talentosa y que no necesita recurrir a la polémica para promocionar sus canciones y proyectos.

Letra de Con otra

Con su característico estilo, Cazzu interpreta una cumbia argentina que expresa las emociones y sentimientos tras una ruptura. La letra aborda temas como la traición, el karma y el desengaño.

La que nada debe, nada teme

Robado se va lo que robado viene

Tu papá y mamá debieron enseñártelo.

Te enloqueces cuando él habla conmigo

Él me extraña y yo ni siquiera lo miro

Niña, no tengo intenciones de quitártelo.

Pero fuiste mala

Y todo se paga

No soy tu enemiga

Tienes tu enemigo durmiendo en tu cama

Y muy despistada, te estás cuidando de la equivocada.

No te deseo el mal

Pero él te va a engañar con otra

Será con otra y recordarás

De cómo tú te reías el día en que estuve en tu lugar

Y no lo dudo, te lo aseguro.

La inseguridad lo vuelve loco

No fuiste tú el problema y yo tampoco

El amor que esperas, no va a dártelo

Yo jamás te haría lo que me hiciste

Y con todo y eso que dijiste

Aún así pudiera perdonártelo.

