¿J Balvin lanzará nueva colaboración con Selena Gomez? Esto es lo que se sabe

J Balvin ha emocionado a sus fanáticos en redes sociales al darle fin a su pausa musical y anunciar que esta semana tendrá noticias sobre nueva música. Por un detalle particular, sus seguidores anticipan que el artista paisa tiene una canción con Selena Gomez.



"Lo prometido es deuda Familia, vengo para ustedes con música nueva a partir de esta semana que empieza y se van a dar cuenta de que les voy a pagar esta deuda con intereses", escribió J Balvin en su cuenta oficial de X.

Por otro lado, en Instagram, el paisa publicó un video en el que se ve que una mujer escribe con un labial rojo sobre un espejo 'SSS'. J Balvin pidió a sus más de 50 millones de seguidores que "menciona a la mujer más jefa que conoces ❤️‍🔥 que cuando el tipo se le pone cabrón... téngale miedo".

La canción tendría el nombre de Se rumora, como lo escribió y lo dice en el video J Balvin. Efectivamente, sus seguidores empezaron a mencionar artistas en los comentarios que coincidieran con esa descripción.



En los mensajes de los fanáticos sobresalen nombres como Shakira y Selena Gomez. Pero un reciente movimiento de José inclinó la balanza hacia la también actriz estadounidense.

Mientras J Balvin anunciaba su regreso a la música, Selena Gomez lanzó una nueva canción en las últimas horas. La artista presentó Love On en todas las plataformas y, en su Instagram, recibió un curioso comentario de J Balvin.

"Nice SSSong", escribió el colombiano en la publicación de Selena Gomez, lo que generó más expectativa a sus seguidores sobre la posible colaboración que tiene preparada con la artista estadounidense.



Cabe recordar que esta no sería la primera vez que J Balvin y Selena Gomez se unen en una canción. En 2019, los dos artistas presentaron I Can't Get Enough en conjunto con los productores musicales Benny Blanco -actual novio de Selena- y Tainy.

Por ahora, los seguidores de J Balvin están a la expectativa de los nuevos lanzamientos musicales del paisa que este año iniciaron el pasado 25 de enero, cuando presentó junto a Maluma su canción Gafas negras.