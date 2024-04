Jessica Cediel explicó por qué limpia su casa con el torso descubierto: “No hay problema con eso”

La presentadora Jessica Cediel volvió a desatar controversia tras publicar en sus redes sociales un video en el que está lavando los platos con el torso desnudo. Según la también modelo, esta práctica es algo muy común entre su mamá y sus hermanas.



“Yo les quería comentar algo: el video que acabé de montar es un video real. No es un video planeado. ¿Qué pasa? En mi casa, para mi mamá y mis hermanas, era normal vernos así, siempre andábamos en paños menores y no hay problema con eso. Desde chiquita siempre hemos sido así, nosotras somos muy parchadas y es natural. Esto lo hacíamos entre mujeres, con mi papá no podíamos, solo nosotras, con hombre no. De hecho, en serio es muy normal entre nosotras cuatro”, comentó Jessica Cediel.



Pese a sus explicaciones, fueron varios los internautas que la criticaron, argumentando que no es necesario publicar ese tipo de intimidades. Otro grupo manifestó que cada persona es libre de crear el contenido que desee.

"Qué señora tan doble moral. Una cosa es estar 4 mujeres y otra es publicar un video con millones de hombres mirando", "Pobre, ya no sabe cómo llamar la atención", "¿Si era solo entre mujeres por qué lo publica?", "Para mí es normal, cada persona es libre de hacer lo que quieran", "Le gusta llamar la atención", dijeron algunos.