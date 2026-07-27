Kraken Sinfónico: el gran homenaje a Elkin Ramírez que sacudirá a Colombia

El rock nacional se prepara para vivir uno de sus momentos más sublimes con el show de Kraken Sinfónico, una producción de gran formato que promete fusionar la potencia del hard rock con la elegancia de una orquesta sinfónica. Tres ciudades del país se preparan para recibir este espectáculo en el mes de agosto, el cual promete emocionar a los grandes admiradores de la agrupación que rompió fronteras en el género.

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Este espectáculo no es solo un concierto, sino un homenaje vivo al legado de Elkin Ramírez, 'El Titán', cuya visión artística transformó la historia musical del país desde la fundación de la banda en Medellín en 1984. Bajo la producción de FILMO (Film Music Orchestra), quien también actúa como la orquesta oficial, el show llevará los himnos de la agrupación con arreglos diseñados para respetar la esencia original de Kraken.



Ciudades y fechas en las que se llevará a cabo el Kraken Sinfónico

La respuesta del público colombiano a la posibilidad de escuchar los clásicos de Kraken en vivo ha sido contundente, lo que confirma la vigencia de la banda tras más de cuatro décadas de trayectoria. En Bogotá, el fervor de los seguidores llevó a un 'sold out' inmediato para la función nocturna, lo que obligó a la organización a abrir una segunda fecha el mismo día.

Así las cosas, las fechas de los shows programados son:



Bogotá: Sábado 8 de agosto de 2026 en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán . Se realizarán dos funciones: una matiné a las 4:00 p.m. y la función principal a las 8:00 p.m. (esta última ya agotada).

Sábado 8 de agosto de 2026 en el . Se realizarán dos funciones: una matiné a las y la función principal a las (esta última ya agotada). Cali: Sábado 17 de octubre de 2026 en el Teatro Jorge Isaacs a las 7:00 p.m..

Sábado 17 de octubre de 2026 en el a las 7:00 p.m.. Medellín: Sábado 24 de abril de 2027 en el Teatro Universidad de Medellín a las 7:00 p.m..

Para los interesados en asistir, las entradas pueden adquirirse a través del sitio web oficial filmo.com.co/boleteria y en la plataforma de TuBoleta. Los precios varían según la ubicación y la ciudad: en Bogotá y Medellín, los valores oscilan entre los 120.200 y los 271.500 pesos, mientras que en Cali se pueden encontrar desde 113.000 hasta 260.200 pesos.



¿Quiénes están a cargo del homenaje?

Una de las figuras centrales de esta etapa es Roxana Restrepo, quien se incorporó como vocalista principal en 2019. Su llegada marcó un punto de inflexión necesario tras la partida de Elkin Ramírez en 2017. Lejos de intentar reemplazar la voz inigualable de 'El Titán', Restrepo ha aportado una identidad propia que ha permitido a Kraken continuar su camino artístico con respeto y frescura.



En este show sinfónico, Roxana estará acompañada por la alineación que participó en el último álbum de estudio con Elkin, 'Sobre esta tierra' (2016): Andrés Leiva y Ricardo Wolff en las guitarras, Luis Alberto Ramírez en el bajo, Rubén Gélvez en los teclados y Julián Puerto en la batería. Juntos, garantizan una ejecución impecable que honra la memoria de su fundador mientras miran hacia el futuro.



El repertorio seleccionado incluye clásicos inmortales como 'Lenguaje de mi Piel', 'Vestido de Cristal', 'Frágil al Viento' y 'No Me Hables de Amor'. Estas canciones, que han marcado a múltiples generaciones de colombianos, adquieren una nueva fuerza dramática gracias a los arreglos orquestales de FILMO, permitiendo que tanto los seguidores veteranos como los nuevos oyentes descubran la grandeza de la obra de Kraken.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co