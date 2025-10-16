En vivo
Valentina Castro revela detalles de su encuentro con Karol G en el Victoria's Secret Show

"Se me salían las lágrimas", reveló Valentina Castro en diálogo con Noticias Caracol tras su debut en la pasarela del Victoria's Secret Show.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 16 de oct, 2025
