Valentina Castro revela detalles de su encuentro con Karol G en el Victoria's Secret Show

El regreso del Victoria's Secret Fashion Show a la Gran Manzana este año no solo marcó un hito en la moda, sino también en el empoderamiento y la representación latina, especialmente para las colombianas. Si la actuación estelar de Karol G con sus alas rojas acaparó los titulares globales, el debut de la modelo colombiana Valentina Castro se consolidó como una de las historias más inspiradoras de la noche.

Castro, originaria de Tumaco, Nariño, se convirtió en la primera mujer de su región en desfilar para la icónica marca de lencería, un logro que la moda nacional celebra con euforia. Pero en medio del torbellino de plumas, encaje y glamour tras bambalinas, la joven modelo vivió un momento íntimo y profundamente emotivo con la 'Bichota', un encuentro que encapsula la hermandad y el orgullo colombiano en el escenario mundial.



¿Qué pasó entre Valentina Castro y Karol G en el Victoria's Secret Show?

El backstage del Victoria's Secret Show es conocido por su caos controlado, pero para Valentina Castro fue también el lugar donde la emoción la superó. En una conversación exclusiva con Noticias Caracol tras el desfile, la modelo relató el momento exacto en que sus caminos se cruzaron con su compatriota Karol G.

"Yo estaba detrás del set y yo bailaba, todos me grababan y decían 'ay la colombiana'", compartió Castro. Fue en ese estado de euforia y asombro que se encontró con la intérprete de 'TQG' y 'Latina Foreva'. "Yo le estaba contando a ella lo que yo sentía y se me iban a salir las lágrimas", confiesa Valentina sobre la magnitud de estar allí.



La respuesta de Karol G, con su característico humor y ternura, se convirtió en una anécdota inolvidable. La cantante la detuvo en seco con una frase práctica y cariñosa: "Tranquila, no llores, que se te va a correr el maquillaje". Un consejo que Valentina, entre risas, acató: "yo sí me puedo controlar", aseguró. Este instante no solo resalta la sencillez de ambas artistas, sino el apoyo mutuo que se profesan las colombianas en la cima del éxito.



Valentina Castro revela detalles del Victoria's Secret Show

La historia de Valentina Castro en el show de lencería es la prueba de que los sueños a veces se materializan a la velocidad de la luz. Su llegada al lineup de modelos fue inesperada, un giro de último momento que requirió de fe y acción rápida.

"Llegué a ser ángel de Victoria's Secret por medio de un casting que hice hace un mes", explica. Su viaje comenzó con el Fashion Week de Nueva York. "Vine aquí a Nueva York al Fashion Week y al final de repente me dicen 'tienes el casting de Victoria's Secret'. En realidad, yo nunca pensé que iba a quedar".



Su camino no estuvo exento de obstáculos. "Las puertas estaban abiertas, solamente faltaba que yo llegara aquí, no tenía visa", confiesa. Su perseverancia y el destino se alinearon, llevándola a la pasarela más mediática del mundo. A pesar de la euforia, Valentina se mantiene enfocada en el futuro: "Seguir proyectándome para más desfiles en Nueva York, en París, en Londres".

La modelo también ofreció una mirada sin filtros a la realidad de la moda, una industria de cambios súbitos. Consultando sobre si pueden decirle que no a último minuto, fue honesta: "Son diseñadores y son personas que cambian de opinión de un momento a otro como todos nosotros".

Detrás de escena, la realidad es mucho más frenética de lo que el glamour televisado sugiere. "Todos están de aquí para allá, si viene otra modelo le tienen que ayudar con la ropa, todo es muy loco y se disfruta," detalla sobre la coreografía de vestuaristas y asistentes.

