En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
EE. UU.-VENEZUELA
BABY DEMONI
LUIS ALBERTO RENDÓN
PASAPORTES COLOMBIA
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Hassam fue hospitalizado de emergencia: esto se sabe de su estado de salud

Hassam fue hospitalizado de emergencia: esto se sabe de su estado de salud

El humorista subió una imagen donde se ve una habitación de clínica y, mostrando solo su mano, escribió: "Hey, seguimos vivos".

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 16 de oct, 2025
Comparta en:
Hassam fue hospitalizado en las últimas horas.
Hassam fue hospitalizado en las últimas horas.
Los Informantes / Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad