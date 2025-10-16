Hassam fue hospitalizado de emergencia: esto se sabe de su estado de salud

El popular humorista Gerly Hassam Gómez Parra, más conocido como Hassam, informó por medio de sus redes sociales que fue hospitalizado en las últimas horas. "Queremos informar a los medios de comunicación, seguidores y al público en general que Hassam se encuentra actualmente hospitalizado recibiendo atención médica", indicó un comunicado se su equipo.

Por medio de sus historias de Instagram subió una imagen donde se ve una habitación de clínica y, mostrando solo su mano, escribió: "Hey, seguimos vivos". La misiva de su equipo agregó que, "afortunadamente, su estado de salud es estable, y está siendo monitoreado por un equipo profesional que ha indicado una evolución positiva".

En el comunicado también agradecieron "profundamente las muestras de cariño, apoyo y mensajes de solidaridad que ha recibido en las últimas horas. Igualmente agradecemos el respeto por su privacidad y la de su familia mientras continúa su recuperación". Finalmente, añadieron que "en los próximos días se emitirá un nuevo comunicado con información actualizada sobre su estado y evolución".



La lucha contra el cáncer de Hassam

En 2019, Hassam anunció públicamente que padecía mieloma múltiple, un tipo de cáncer que, según informó la página de Mayo Clinic, afecta los glóbulos blancos, específicamente las células plasmáticas. Desde entonces, el humorista ha enfrentado más de 20 sesiones de quimioterapia y un trasplante de médula que debilitó su sistema inmunológico. Además, no solo ha tenido que luchar contra esta grave enfermedad, sino que también ha salido a desmentir varios rumores sobre su estado de salud.



Uno de los momentos más difíciles que vivió el humorista fue cuando, mientras él comenzaba su lucha contra el cáncer, su madre perdía la suya. “Mi mamá descansó. El cáncer hizo metástasis y falleció el Día del Humorista”, reveló Hassam en una entrevista con Los Informantes de febrero de este año, asegurando que nunca le dijo a su madre que él estaba enfrentando esa misma enfermedad.

Hassam, además, contó detalles de cómo ha afrontado estos problemas, ya que también aseguró hace unos meses a través de sus historias de Instagram que padece artrosis postquimioterapia, una condición que afecta las articulaciones y los huesos, generando un profundo dolor.

“Yo creo que los seres humanos tenemos la oportunidad de decidir que versión le queremos dar al mundo. Para mí siempre es mejor recibir a la gente con una sonrisa, para mí eso es maravilloso”, mencionó en la entrevista. “A mí lo que me ha salvado la vida es el humor. El cáncer es una prueba más, ahora soy más agradecido”, concluyó.



La historia de Hassam

Hassam nació hace 48 años en Bogotá y desde niño descubrió en el humor una forma de enfrentar las dificultades. Creció en un hogar humilde, criado únicamente por su madre, y desempeñó diversos trabajos antes de encontrar su verdadera pasión en la comedia. Incluso, reveló para Los Informantes que en algún momento llegó a pensar en unirse a la delincuencia que veía en su barrio. “Tenía ganas de volverme malo, pero ni para el crimen servía. Una vez fui a robar gorras y después me cogieron como 10 personas a golpes y terminé en un CAI. Ese día dije: ‘El crimen no paga’”, dijo.

Se graduó como docente de lenguas modernas, pero fue en el teatro donde descubrió su verdadera pasión y consolidó su carrera como humorista. Con el tiempo, se convirtió en un referente del humor en Colombia, gracias a su destacada participación en Sábados Felices.

Desde entonces, Hassam ha protagonizado películas, participado en reality de celebridades y consolidado una exitosa carrera en la comedia. Con su inconfundible estilo, ha llevado su show de humor a más de 10 países de América y Europa, conquistando al público con su ingenio y carisma.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL