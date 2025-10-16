Desafío Siglo XXI: esposo de Katiuska la sorprendió con un mensaje muy conmovedor

En el más reciente capítulo del Desafío Siglo XXI el equipo Omega ganó la prueba de Sentencia y Servicios, logrando el beneficio de mensajería para uno de sus integrantes. Katiuska fue la elegida para recibir noticias de su casa y quedó hecha un mar de lágrimas al ver en la pantalla a todos sus seres queridos, especialmente a su esposo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En episodios anteriores, la deportista de 25 años había revelado en medio de una conversación con Camilo, el más reciente eliminado del programa, que se casó a escondidas con su pareja. Katiuska señaló que su pareja y ella habían decidido dar el siguiente paso en su relación, pero sin avisarle a nadie.

A lo largo de la competencia, la mujer poco habla de su pareja y algunos televidentes han hasta pensado que su relación tan cercana con Juan significa algo más o que están reviviendo sus sentimientos del pasado con Zambrano. Todo eso quedó desmentido cuando el esposo de la mujer apareció en la pantalla de la casa Omega para comentarle lo orgulloso que estaba de ella.



¿Qué dijo el esposo de Katiuska en su mensaje?

Katiuska quedó bastante conmovida al recibir la caja con fotos, detalles y cartas de sus seres queridos manifestándole su cariño y admiración. Hubo una carta que la marcó especialmente y le sacó varias lágrimas. Aunque no la leyó completa, le explicó a sus compañeros que era una carta muy especial para ella porque, "él es un hombre de muy pocas palabras".



Luego los sorprendió a todos que la pantalla de la casa se iluminó y apareció la familia de Katiuska, sus padres y sus sobrinos quienes le manifestaron a la participante su cariño y admiración. Katiuska los miraba feliz, pero de alguna manera se le notaba que en la imagen que veía en la pantalla le hacía falta alguien.

Publicidad

La gran sorpresa llegó cuando Jesús, apareció completamente solo en un video. A Katiuska se le iluminó la mirada y expresó una gran sorpresa al ver que él se atrevió a enviarle un video que sabía aparecería en televisión nacional, presentándose oficialmente como el esposo de la desafiante.



"Hola, Kati. Tú sabes que yo no soy muy bueno con esto de grabar y con todo este rollo. Estoy muy orgulloso de ti, de ver todo lo que has logrado y la persona en la que te has convertido. Sigue visualizándote a ti ganando la competencia, yo no espero menos de ti porque yo sé o increíble que tú eres y ver lo bien que lo estás haciendo", le dijo el esposo a Katiuska.

Ella le expresó a sus compañeros su sorpresa, señalando que no esperaba ver a su esposo en ese tipo de mensajes de video, pues lo conocía tan bien que no imaginaba que él quisiera exponerse de esa manera. "No lo puedo creer, debió haber sido muy difícil para él. Él ni siquiera firmó la carta, lo que pasa es que yo conozco su letra".

Publicidad

Mientras esto pasaba, en la casa Gamma había una discusión por quién iría a la suite Ditu. Valentina, que hizo los dos puntos que le dieron la ventaja al equipo para quedarse con la suite, decidió dársela a su compañero Gio, quien recibió el chaleco, pero le dijo que iría con Manuela, su amiga que hace parte del otro equipo. Esa decisión molestó a Gio, Mencho y Yudisa, quienes expresaron su descontento ya que Mencho nunca ha disfrutado de ese beneficio.

Valentina le pidió perdón al equipo por tomar la decisión sabiendo que se irían a Playa Baja porque no tenían como pagar el arriendo, pero con el apoyo de Juan y Potro, logró no fallarle a su amiga y el equipo aceptó dejar que Manuela fuera con Gio a la suite.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL