ENTRETENIMIENTO  / 'Brigitte, Planeta B' gana el Premio del Público en el Bogotá International Film Festival

'Brigitte, Planeta B' gana el Premio del Público en el Bogotá International Film Festival

Los premios destacaron que el documental "ofrece un acercamiento profundo a las desafiantes ideas" de la ecóloga Brigitte Baptiste sobre biodiversidad y sostenibilidad.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 17 de oct, 2025
Brigitte.jpg
Brigitte Planeta B llegó a salas de cine el sábado 11 de octubre. -
Foto: suministrada

