Omega y Gamma se enfrentaron en una prueba decisiva en el Desafío Siglo XXI: hay nueva sentenciada

La competencia en el capítulo 75 del Desafío Siglo XXI estuvo marcada por una serie de conflictos internos y decisiones tácticas que definieron el destino de los equipos Gamma y Omega. Desde el inicio de la jornada, las conversaciones giraron en torno a cómo evitar que una de las mujeres resultara sentenciada, ya que este ciclo inició con Manuela recibiendo el chaleco y luego Gio, en representación de los hombres. La presión era alta y cada movimiento en la pista podía costar caro.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La presentadora Andrea Serna fue la encargada de anunciar las condiciones de la prueba de Sentencia y Bienestar. Cada equipo debía elegir dos hombres y dos mujeres para competir en el Box Azul, escenario central del reto. Gamma apostó por Yudisa, Juan, Gio y Valentina, mientras que Omega seleccionó a Tina, Zambrano, Rata y Katiuska.

Desde el primer momento, ambos grupos mostraron determinación, conscientes de que el perdedor recibiría el temido chaleco rojo. Sin embargo, las tensiones comenzaron incluso antes de pisar la pista.



Conflictos en Omega: Leo vs. Tina

La conversación entre Leo y Tina desató un ambiente tenso en Omega, pues Leo señaló que, aunque la convivencia tiene momentos de relajación, en competencia debían concentrarse al máximo y evitar distracciones. Mencionó que en pruebas anteriores la falta de precisión había afectado el resultado del grupo, comentario que Tina no recibió bien. Ella defendió su desempeño y consideró que traer a colación errores de días pasados no aportaba nada positivo. Katiuska también intervino, asegurando que no era justo hacer reproches antiguos justo antes de una competencia clave.



La prueba comenzó con intensidad y ambos equipos avanzaron con rapidez, colocando fichas en una estructura que exigía precisión y coordinación. Cualquier movimiento mal calculado podía derribar la torre y hacerlos retroceder. En Omega, el equipo se vio afectado cuando a Zambrano se le cayeron varias fichas, lo que provocó un fuerte cruce de palabras con Tina. Ella lo culpó por colocar las piezas con demasiada fuerza, lo que desestabilizó la estructura. "Como tú eres perfecto, todo lo haces bien", le dijo en tono molesto. Zambrano intentó defenderse, pero la tensión ya se había instalado.

Publicidad

Mientras tanto, Gamma mantuvo un ritmo constante y ordenado. Yudisa, encargada de colocar la última ficha, logró completarla sin errores, asegurando así la victoria para su equipo.



Gamma celebra y Omega asimila la derrota

La celebración en Gamma fue inmediata. Sabían que además del bienestar en Playa Baja, tenían el poder de decidir quién recibiría el chaleco. En cambio, en Omega reinaba el silencio, pues la derrota significaba la incomodidad de perder privilegios y la incertidumbre de saber quién sería sentenciado. En Playa Baja, Gamma se organizó para adaptarse a las condiciones climáticas, pues la lluvia complicó la instalación. Aun así, la moral estaba alta por el resultado.



El momento más esperado llegó cuando Gamma debía elegir a quién enviar el chaleco. Yudisa tomó la palabra y, sin rodeos, dijo que se lo pondría a Katiuska. La decisión tomó por sorpresa a varios, incluso a su compañero Juan, quien intentó persuadirla para cambiar de objetivo. Sin embargo, la determinación de Yudisa fue firme y no hubo marcha atrás. Katiuska, visiblemente afectada, aceptó la prenda, mientras el resto de Omega analizaba cómo responder en las próximas pruebas.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co