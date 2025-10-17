En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
POLICÍA NACIONAL
DISTURBIOS EN BOGOTÁ
VENEZUELA - EE. UU.
BABY DEMONI
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Omega y Gamma se enfrentaron en una prueba decisiva en el Desafío Siglo XXI: hay nueva sentenciada

Omega y Gamma se enfrentaron en una prueba decisiva en el Desafío Siglo XXI: hay nueva sentenciada

La entrega del chaleco tomó por sorpresa a varios participantes y dejó claro que cualquier error puede cambiar el rumbo del juego.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 17 de oct, 2025
Comparta en:
Thumbnail

Publicidad

Publicidad

Publicidad