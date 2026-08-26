La cantante Beyoncé dona un millón de dólares para ayudar a Colombia tras terremoto de magnitud 7,4

La diva del pop estadounidense Beyoncé donará un millón de dólares a organizaciones que están ayudando sobre el terreno en Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país hace dos semanas, confirmó a EFE este martes la empresa de la artista, Parkwood Entertainment. "La donación está destinada a ayudar de inmediato a proporcionar alimentos y suministros de vivienda a las zonas más gravemente afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Chocó, Colombia, en la madrugada del 10 de agosto", indicó la empresa. En un escrito, la empresa invita a visitar a dos de esas organizaciones que están realizando labores de recuperación, Food for the poor y World Central Kitchen, del chef español José Andrés.

La cifra de muertos por el terremoto es de 331, según el último informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que da cuenta además de 4.439 heridos, 240 desaparecidos y 364 personas rescatadas. La nota difundida por Parkwood Entertainment recuerda que, además de los fallecidos y heridos, muchos han perdido sus casas y hay infraestructuras dañadas en varias ciudades, lo que afecta gravemente al suministro de alimentos.

El terremoto puede restar 0,27 puntos porcentuales al crecimiento del producto interno bruto (PIB) del país, según un estudio de la firma de análisis económico Lumen Economic Intelligence divulgado este martes. Esta cifra tomó en cuenta el cálculo del Gobierno nacional, de que el costo de la reconstrucción, que estará bajo coordinación del denominado Fondo Milagro, será de cerca de treinta billones de pesos. "Según nuestras estimaciones, el terremoto restaría 0,27 puntos porcentuales al crecimiento del PIB en 2026, mientras que la normalización de la actividad y la reconstrucción aportarían 0,20 puntos en 2027 y 0,08 puntos en 2028", afirmó el director de Lumen Economic Intelligence, Luis Fernando Mejía.



Según el estudio, el impacto del terremoto sobre el crecimiento se evidencia en tres aspectos: la producción que se deja de generar por la destrucción de edificios públicos; la interrupción temporal de la actividad por daños en infraestructura, restricciones de movilidad y desplazamientos, y el gasto de reconstrucción.



Por otro lado, la Defensoría del Pueblo alertó sobre combates entre grupos armados ilegales que se disputan el control de la región del San Juan, en el sur del departamento del Chocó, una de las zonas afectadas por el terremoto. "En medio de la emergencia humanitaria generada por el sismo, con epicentro en San José del Palmar, se registran múltiples hechos violentos entre los municipios de Sipí y Nóvita que han afectado a la población civil", manifestó la Defensoría en un comunicado, que agregó que estos hechos están "relacionados con el accionar de los grupos armados ilegales", como el Clan del Golfo, la banda criminal más gran del país, y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln).

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