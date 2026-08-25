"Llamé al 911": Hermano del ex de Hayden Panettiere revela qué pasó antes de su muerte

La investigación por la muerte de la actriz Hayden Panettiere sigue en curso, mientras se siguen conociendo detalles sobre lo que pasó con ella en un apartamento alquilado de Greenville, Carolina del Sur, momentos antes de ser hallada sin vida. Zach Hickerson, uno de los hombres que estaba en el lugar, relató lo que ocurrió en la vivienda momentos antes de la tragedia.

Según se ha podido establecer, en el apartamento que fue rentado por Airbnb se encontraban la actriz Hayden Panettiere y su exnovio Brian Hickerson, un hombre con el que sostuvo por varios años una relación intermitente en la que también hubo denuncias de violencia intrafamiliar. Además, también estaba Zach Hickerson, hermano del hombre, y quien llamó al 911 para alertar que algo pasaba con la famosa.



¿Qué dijo Zach Hickerson sobre la muerte de Hayden Panettiere?

Zach Hickerson envió sus declaraciones al medio TMZ detallando que Hayden era "una amiga muy cercana y querida" para él desde hace ocho años, cuando la conoció. En el escrito detalló que el día de la muerte de la actriz, él fue a la iglesia y se estuvo comunicando por mensajes de texto con su hermano, acordando que se verían para almorzar y jugar golf indoors junto a la actriz de 36 años.

El hermano de Brian señaló que, cuando salió del culto religioso, intentó nuevamente comunicarse con su hermano y con la actriz para establecer dónde se verían, pero al no recibir respuesta fue a buscarlos al departamento que habían rentado. “Cuando no pude comunicarme con Brian ni con Hayden, simplemente asumí que quizá se habían quedado dormidos, así que fui en auto al Airbnb”, contó y agregó que entró al edificio y tuvo que golpear fuertemente la puerta del apartamento hasta que finalmente su hermano le abrió.



Brian le dijo a su hermano que se habían quedado dormidos en el sofá cama, por lo que fueron a despertar a la actriz para ir a almorzar y, según su relato, ahí notaron que Hayden Panettiere estaba inconsciente. “Llamé inmediatamente al 911 y Brian le administró Narcan”, contó en su testimonio Zach Hickerson, revelando un dato clave y antes desconocido por las autoridades, que le proporcionaron a la mujer inconsciente un medicamento.



Según indicó el hermano Hickerson, ambos realizaron maniobras de reanimación a la actriz. “Luego realizamos RCP juntos mientras el 911 estaba en altavoz hasta que llegaron los bomberos y los servicios de emergencia”, agregó. Después de esto detalló que los agentes del servicio de emergencia llegaron, atendieron a Panettiere y les informaron que había fallecido.



Brian Hickerson responde a las acusaciones de la mamá de Hayden Panettiere

La presencia de Brian Hickerson en el lugar en el que falleció Hayden Panettiere, su expareja, ha sido un detalle clave para las autoridades en medio de la investigación y también algo que Lesley Vogel, madre de la actriz, ha pedido que no se pase por alto. Vogel, aunque desde hace varios años estaba alejada de su hija, detalló en sus declaraciones que Brian era un hombre "tóxico" para su hija y aseguró creer que él estuvo relacionado con su muerte.

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Hickerson, a través de su abogado Sloan Ellis, respondió sin entrar en detalles sobre lo ocurrido. “La muerte de Hayden sigue bajo investigación y es importante permitir que esa investigación continúe. Como se ha informado públicamente, la policía confirmó que no hubo indicios de violencia criminal. Por respeto a los seres queridos de Hayden y a la investigación en curso, no habrá más comentarios por el momento”.

Zach, su hermano, también se pronunció al respecto sobre las acusaciones de Vogel a su hermano y pidió que no se den conclusiones antes de que finalice la investigación de las autoridades. “La verdad saldrá a la luz a medida que las autoridades completen y publiquen detalles adicionales de la investigación”, afirmó.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co