La conmovedora petición de Yina Calderón al enterarse que Epa Colombia está en la cárcel

La condena que llevó a Epa Colombia a la cárcel El Buen Pastor en Bogotá causó gran revuelo a nivel nacional; la empresaria bogotana fue capturada por miembros del CTI en una de sus peluquerías el pasado 27 de enero y fue condenada a cinco años y dos meses de prisión. Aunque estos hechos fueron noticia nacional por varios días, había alguien muy importante en la vida de la famosa que desconocía por completo lo que ella estaba viviendo y tan solo ahora, cuatro meses después, se enteró.

Se trata de Yina Calderón otra empresaria y polémica creadora de contenido colombiana que por varios años fue una enemiga pública de Epa Colombia. Sin embargo, después de su enfrentamiento constante, las mujeres limaron asperezas y se habían convertido en grandes amigas. Calderón estuvo cuatro meses aislada de la sociedad, sin acceso a noticias del exterior, por su participación en un reality y solo ahora que ha sido eliminada recibió la noticia de que Epa está en la cárcel.

Epa Colombia fue capturada un día después de su último encuentro con Yina Calderón

Daneidy Barrera, nombre real de Epa Colombia, y Yina Calderón construyeron una sólida amistad a pesar de sus diferencias, luego de que ambas decidieran hacer transmisiones en vivo hablando sobre la farándula colombiana, videos en los que la empresaria de las keratinas expuso los supuestos robos y fraudes de su expareja. Hablaron, bien y mal, de todos los famosos del país y eso forjó un inesperado vínculo entre ellas.

Cuando se anunció que Calderón había sido seleccionada para ingresar a un reality en el que estaría aislada de todo, Epa Colombia le manifestó su apoyo. El 25 de enero, la bogotana le organizó una gran fiesta de despedida a la huilense, quien al día siguiente empezó esta experiencia, totalmente desconectada. 72 horas después de su gran festejo, la empresaria fue capturada por miembros del CTI por los hechos que cometió contra TransMilenio y que se remontan a 2019.

Epa Colombia y Yina Calderón ahora son amigas en redes sociales - Fotos: Redes sociales

Desde entonces, no solo empezó un drama para los seguidores y familiares de Epa Colombia, quienes manifestaron e impusieron tutelas para que a la famosa se le concediera el beneficio de casa por cárcel, el cual el han negado. También fue todo un drama para los cercanos a Yina Calderón, que no sabían cómo tomaría la noticia la famosa cuando se enterara y que constantemente se veía preocupada en el reality por no recibir mensajes de su gran amiga, quien había prometido apoyarla en todo este proceso.

Yina Calderón llora al enterarse que Epa Colombia está en prisión

Curiosamente, ambas amigas cumplieron casi cuatro meses aisladas de la sociedad, aunque en contextos completamente diferentes. El 15 de mayo, luego de ser eliminada de la competencia, Yina Calderón empezó a conocer noticias de impacto que sucedieron en los últimos cuatro meses como la muerte del papa Francisco, la elección del papa León XIV, la tragedia en la discoteca Jet Set y, por supuesto, la condena contra Epa Colombia.

Enterarse que tan solo horas después de que ella empezaba su participación en el reality, su gran amiga enfrentaba su captura la dejó en shock. En un programa matutino, Calderón se quebró en llanto y señaló que, aunque no quería estar ahí, lo hacía por compromiso pues lo que más le importaba en el momento era saber qué estaba pasando con Barrera y brindarle su apoyo.

"No me parece justo porque hay resto de criminales sueltos. Yo ni siquiera entiendo por qué está en la cárcel. No es justo, hay criminales en la calle, cómo la van a meter a ella a la cárcel por algo que ella ya pagó, en las condiciones como está", señaló entre lágrimas la famosa cuando le mostraronimágenes de Epa Colombia en la cárcel de El Buen Pastor.

Yina Calderón se vio bastante afectada por lo ocurrido y se espera que su familia le brinde apoyo emocional y acudan a apoyo profesional para ayudar a la famosa a enfrentar la realidad. De la misma forma, los seguidores de ella y de Epa Colombia esperan también que, en unos cuantos días, se dé finalmente el reencuentro entre las dos polémicas empresarias.

