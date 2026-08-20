La empresa de BTS donó $1.000 millones a Colombia para damnificados por el terremoto

La tragedia ocasionada por el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia ha generado una ola de apoyo nacional e internacional para todos los damnificados en diferentes ciudades del país. Una de las más recientes llegó a través de HYBE, la compañía que creó al grupo de k-pop más exitoso del mundo, BTS, quienes próximamente tienen dos conciertos programados en Bogotá.

HYBE, la compañía detrás de BTS, anunció una donación de 1.000 millones de pesos colombianos (equivalentes a unos 300.000 dólares) para apoyar la reconstrucción y recuperación de Colombia tras el destructivo terremoto del pasado 10 de agosto. El anuncio llenó de emoción a los ARMY colombianos, como se llaman los seguidores de la agrupación k-pop, pero la empresa aclaró que esta donación es una contribución de carácter puramente institucional y no un aporte personal directo de los integrantes de BTS (RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook).



¿Cómo se gestionará la donación de HYBE a Colombia?

Para asegurar una ayuda rápida y efectiva, los recursos serán canalizados de manera institucional por la división norteamericana HYBE America, en representación directa de la casa matriz en Corea del Sur. La operación en territorio colombiano estará bajo la estricta coordinación de la Fundación Ábaco (Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia), una organización no gubernamental sin fines de lucro con amplia experiencia en la canalización de recursos y atención humanitaria durante crisis.

Según informaron los voceros de la multinacional, el dinero será utilizado tanto para cubrir las necesidades de asistencia inmediata, lo que incluye la gestión, compra y distribución de alimentos de primera necesidad y productos esenciales para las familias damnificadas, pero también para apoyar las labores de reconstrucción a largo plazo en las zonas devastadas.



La decisión de HYBE de intervenir económicamente en Colombia va más allá de un mero acto benéfico; responde a estrechos lazos corporativos y culturales previamente consolidados con el país. En particular, la compañía ha establecido un fuerte vínculo con la ciudad de Medellín mediante su participación activa en proyectos de desarrollo de talento local y a esto se suma que Isaac Lee, el actual presidente y CEO de HYBE America, es de nacionalidad colombiana.



La millonaria ayuda llega en un momento crítico para el país, que aún se encuentra bajo el impacto del sismo de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto de 2026. Con un epicentro localizado en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, este movimiento telúrico es catalogado por las autoridades como uno de los sismos más devastadores en Colombia en los últimos 25 años, habiendo golpeado con extrema fuerza a la región Pacífica y afectando a unos 15 departamentos del centro y occidente nacional.



Conciertos de BTS en Colombia

La noticia de la donación ha multiplicado el fervor de la comunidad colombiana que se prepara para el acontecimiento musical del año. BTS presentará su primera gira oficial en Colombia los días 2 y 3 de octubre de 2026. El colosal escenario de estos dos conciertos históricos será el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, en el marco de su aclamada gira mundial BTS World Tour 'ARIRANG'. La expectativa ha roto récords de asistencia en la preventa virtual y venta general gestionadas por la ticketera Ticketmaster Colombia desde el mes de abril de 2026, dejando toda la boletería completamente agotada para ambas fechas en pocas horas.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co