BTS desiste de participar en los Premios Grammy 2027: esto dijo el grupo k-pop

En medio de la expectativa mundial por los conciertos de BTS, la agrupación mundialmente famosa del k-pop, los surcoreanos utilizaron las redes sociales para hacer un importante anuncio para los Grammy 2027, ceremonia en la que se anticipaba que el grupo surcoreano sería uno de los más nominados en las diferentes categorías.

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Los artistas asiáticos confirmaron este miércoles 29 de julio que no presentarán su música para los premios Grammy del próximo año, programados para el mes de febrero. Así las cosas, contrario a lo que se esperaba, 'Arirang', el nuevo álbum de la banda surcoreana, no será considerado para los premios más importantes en la industria musical internacional.

Esto sucede poco después de que la Academia de la Grabación anunciara la inclusión de nuevas categorías en la ceremonia de premiación, entre ellas la de Mejor Interpretación de Música Pop Asiática. Fanáticos de BTS y expertos en música anticipaban que el nuevo lanzamiento del grupo k-pop, en medio de su regreso tras culminar su servicio militar, estaría nominado no solo en las categorías relacionadas con el continente asiático, sino en las más importantes de la ceremonia. Pero los integrantes de la agrupación fueron enfáticos en su decisión.



¿Qué dijo BTS sobre los Grammy 2027?

RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, integrantes de BTS, publicaron en sus redes sociales las siguientes palabras: "Hemos decidido no participar en los Grammy este año". Sus declaraciones, publicadas de manera coordinada en las cuentas individuales de cada integrante, causaron sorpresa considerando que su álbum de regreso, 'ARIRANG', se convirtió en uno de los éxitos de mayores ventas de este año.



Agregaron en su comunicado conjunto que "esperamos que la música sea escuchada y amada por lo que es, en lugar de ser definida por la región o el idioma".



Esto tendría que ver con que 'ARIRANG', el más reciente trabajo del grupo, no habría cumplido los requisitos para la nueva categoría de los Grammy a la Mejor Interpretación de Música Pop Asiática, a pesar de que su título hace referencia a una canción folclórica surcoreana, incluye una gran parte de la letra en inglés y explora temas como la identidad coreana tras la pausa que hizo la banda para cumplir con el servicio militar obligatorio.

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El motivo por el que el trabajo musical de los surcoreanos no podría participar en una categoría relacionada con música pop asiática es que para las candidaturas se exige que hagan un "uso significativo" de al menos un idioma asiático. La Academia de la Grabación declaró que el nuevo galardón busca reconocer la "excelencia artística en interpretaciones de música pop asiática originarias de mercados asiáticos o ampliamente reconocidas en ellos, incluyendo, entre otros, el K-pop, el J-pop y el C-pop".

Cabe resaltar que BTS ya es un grupo musical con experiencia en ediciones anteriores de los Grammy. Los artistas han actuado en la ceremonia de los Grammy y sus trabajos musicales han recibido varias nominaciones, incluida la de Mejor Video Musical, pero el grupo nunca ha ganado el premio.



Conciertos de BTS en Colombia

BTS tiene programadas dos presentaciones en Bogotá los próximos 2 y 3 de octubre de 2026, en el Estadio El Campín. Estos conciertos marcarán el inicio de la etapa latinoamericana de su gira mundial, que posteriormente continuará por otros países de la región hasta finalizar con tres espectáculos en São Paulo, Brasil.

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*Con información de AFP

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co