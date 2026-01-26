La mala hora de Zion: el reguetonero fue detenido en Puerto Rico

Félix Gerardo Ortiz Torres, conocido en el mundo artístico como Zion, fue arrestado en la noche de este domingo 25 de enero luego de que agentes lo hallaron conduciendo bajo estado de embriaguez. Los hechos se registraron en el sector de Río Grande, Puerto Rico.

De acuerdo con información de las autoridades puertorriqueñas, el cantante de reguetón, famoso por integrar el dúo Zion y Lennox, conducía el vehículo RAM 1500, de color negro, por la ruta 66. Durante un operativo de tránsito, el artista fue requerido y se le realizó la prueba de alcohol, a la que habría arrojado .27%.



El comandante Carlos Nazario le explicó a Telemundo que Zion “es detenido inicialmente por una llamada que surge al distrito de Luquillo alegando un secuestro. Esa llamada describe los vehículos que fueron intervenidos y eventualmente a raíz de esa intervención surge el asunto del estado de embriaguez".



"Es un alegado secuestro"

Al parecer, la llamada la realizó una mujer al 911 y posteriormente se le realizaron las pruebas de alcoholemia tanto a Zion como al conductor de otro vehículo en el cual viajaban amigos del cantante. "Es un alegado secuestro. Es una fémina. Ese alegado secuestro, si ocurrió o no ocurrió, va a ser determinado basado en las entrevistas que se realicen en el día de hoy", dijo Nazario.



Luego de anunciar que el dúo entre Zion y Lennox no iba más, el artista hoy detenido presentó su trabajo The Perfect Melody II – Chapter I, sobre este -dijo en la revista Rolling Stone- se grabaron 75 canciones para luego elegir las 12 mejores. “La responsabilidad es muy grande, pero estoy muy contento y agradecido. Debo hacer un trabajo excepcional porque no puedo defraudar a mi gente”, añadió.

Tras lo ocurrido, el artista urbano fue puesto bajo arresto y transportado a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Fajardo, donde le realizaron la prueba de aliento, arrojando 0,27 % de alcohol en su organismo. Esto es 0,17 % más de lo debido por la Ley de Tránsito de Puerto Rico.

Este caso será consultado posteriormente con el fiscal de turno para la posible imputación de cargos criminales correspondientes, indicó la Policía en el informe. Las autoridades ofrecerán más detalles de este caso en las próximas horas.

Con información de EFE