Lo que se sabe de extraña muerte de 'Barbie humana': fue hallada en casa de funcionario público

La influencer brasileña Bárbara Jankavski Márquez, conocida en redes como 'Barbie humana', fue encontrada sin vida en una vivienda de la zona oeste de São Paulo, Brasil. De acuerdo con los informes, la mujer, de 31 años, había pasado la noche acompañada de un hombre de 51 años, quien es funcionario público y declaró a las autoridades que ambos consumieron drogas y que ella perdió el conocimiento mientras veían televisión.

De acuerdo con el informe policial, el cuerpo de la brasileña fue hallado el domingo 2 de noviembre en una vivienda de un barrio llamado Lapa. La mujer vestía solo ropa interior, pero lo que más llamó la atención de los funcionarios es que presentaba una lesión en el ojo y marcas en la espalda, por lo que el caso ha sido catalogado como una muerte sospechosa. Los paramédicos confirmaron su fallecimiento sobre las 9:00 de la noche.



¿Qué causó la muerte de la 'Barbie humana'?

Aunque las autoridades continúan con la investigación, por el momento no se ha esclarecido las causas del fallecimiento. Sin embargo, según el reporte, la influencer murió "repentinamente, sin causa aparente", pero serán los resultados de los análisis toxicológicos y la autopsia la que arroje luz a los investigadores sobre lo sucedido.

El hombre que la acompañaba les aseguró a las autoridades que contrató a la joven para prestar "servicios sexuales" durante la madrugada del día anterior, y que luego de consumir sustancias alucinógenas la brasileña se durmió a su lado, pero al notar que no respiraba llamó a la ambulancia.



De acuerdo con el portal de noticias G1, una amiga del propietario del inmueble en el que Barbara fue encontrada también declaró haber estado en el lugar cerca de las 4 de la mañana y dijo que vio a la 'Barbie humana' caer accidentalmente, lo que presuntamente habría causado la lesión en su rostro.



¿Qué sigue en la investigación?

Aunque no se han conocido más declaraciones, el caso continúa bajo investigación por el 7.º Distrito Policial de São Paulo, mientras familiares, amigos y seguidores esperan respuestas sobre lo ocurrido."Espero que el caso sea realmente investigado porque esta historia de su muerte es un poco extraña", escribió un seguidor en una de sus publicaciones.



Bárbara Jankavski Márquez era conocida en redes por su usuario 'Boneca desumana', que al español traduce cómo "muñeca deshumana". Con más de 340 mil seguidores en TikTok y más de 56 mil en la plataforma de Instagram, compartía contenido sobre su estilo de vida y sus múltiples cirugías estéticas.

En entrevistas con medios, había contado que se sometió a más de 25 procedimientos, entre ellos rinoplastias, liposucción y aumento de senos, gastando más de 555 mil dólares, con los que buscaba parecerse a la famosa muñeca.

