En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PALACIO DE JUSTICIA
ECOPETROL VS. DIAN
VALERIA MÁRQUEZ
JAIME ESTEBAN MORENO
POLÉMICA LUIS DÍAZ
JHON DURÁN, FIGURA
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Letra completa de la Sesión #0/66 de Bizarrap con Daddy Yankee: video oficial de la canción

Letra completa de la Sesión #0/66 de Bizarrap con Daddy Yankee: video oficial de la canción

Los dos artistas causaron revuelo entre sus millones de seguidores con el lanzamiento del sencillo. Esta sesión rompió con la numeración tradicional de Bizarrap.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 6 de nov, 2025
Comparta en:
Letra completa de la Sesión #0/66 de Bizarrap con Daddy Yankee: video oficial de la canción
Letra completa de la Sesión #0/66 de Bizarrap con Daddy Yankee: video oficial de la canción -
Instagram: @bizarrap y @daddyyankee

Publicidad

Publicidad

Publicidad