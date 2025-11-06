Letra completa de la Sesión #0/66 de Bizarrap con Daddy Yankee: video oficial de la canción

El mundo de la música urbana ha sido testigo de un acontecimiento que, más allá de lo sonoro, representa un hito cultural y espiritual. El regreso de Daddy Yankee, considerado el pionero del reguetón moderno, junto al productor argentino Bizarrap, ha dado lugar a una colaboración inesperada y profundamente simbólica: la BZRP Music Sessions #0/66. Este lanzamiento, realizado el 5 de noviembre de 2025, marca no solo el retorno de dos figuras clave del género, sino también el inicio de una nueva etapa artística y personal para ambos.

La elección del número “0/66” ha generado múltiples interpretaciones. ¿Es un reinicio? ¿Una nueva temporada? ¿Un homenaje? Lo cierto es que esta sesión no solo rompe con la numeración tradicional de Bizarrap, sino que también abre un espacio para la reflexión sobre el legado, la fe y la evolución del reguetón.



Desde que Daddy Yankee anunció su retiro oficial en 2023 para dedicarse a su vida espiritual y a la difusión del cristianismo, sus seguidores han esperado con expectativa cualquier señal de regreso. Aunque el artista dejó claro que su decisión era definitiva, esta colaboración con Bizarrap demuestra que su voz sigue teniendo un propósito, ahora más profundo y transformador.

En la BZRP Music Sessions #0/66, Daddy Yankee no solo rapea con la energía que lo caracteriza, sino que también transmite un mensaje de redención, humildad y fe. Frases como “Cuando me vaya de aquí, nada me llevo. Solo me voy con un amor verdadero” reflejan una visión espiritual que contrasta con las temáticas tradicionales del reguetón, centradas en el lujo, el deseo y el poder.



Este cambio de enfoque no es casual. En entrevistas recientes, el artista puertorriqueño ha compartido su experiencia de conversión y cómo esta ha influido en su forma de ver la música. La sesión con Bizarrap se convierte así en un vehículo para expresar su nueva identidad, sin renunciar a su esencia artística.



Por su parte, Bizarrap regresa tras casi un año de silencio desde su última sesión (#61 con Luck Ra), y lo hace con una propuesta que desafía sus propios códigos. El número “0/66” sugiere un nuevo ciclo, una temporada distinta, quizás más introspectiva y conceptual. La elección de Daddy Yankee como primer invitado en esta nueva etapa no es casual: se trata de una figura fundacional del género urbano, cuya influencia ha sido determinante en la evolución del reguetón.

El beat de la sesión combina elementos clásicos del reguetón con sintetizadores modernos, creando una atmósfera que respeta la tradición pero la proyecta hacia el futuro. Bizarrap mantiene su estilo minimalista en la producción visual, pero introduce detalles que refuerzan el carácter simbólico del encuentro: referencias a Puerto Rico, códigos numéricos, y una estética más sobria que en sesiones anteriores.



Letra completa de Daddy Yankee | BZRP Music Sessions #0/66

Nueva temporada ya empezó, dale play.

Sonido de bajo, Bizarrap, suena el bass.

Código 787, alias El Calentón.

Por la batería que llegó el reggaetón.

Que lo bueno se metió para tu casa,

Ray y C. Misterio levantando la raza.

Anda con el poder que todos los males arrasa,

todo el mundo me dice: “¿Qué te pasa?”.

Si me preguntan, a nadie yo le debo.

Cuando me vaya de aquí, nada me llevo.

Solo me voy con un amor verdadero,

los pies en la tierra, siempre mirando al cielo.

Si nos echamos aquí, se le nota el barrio.

Mi flow eterno ya no es legendario.

No te estoy hablando de dólar, pero traigo el cambio.

Es muy padre quien llena el estadio.

Con mi copa para todas las caminas,

que me pone la vitamina,

la verdad era la gasolina.

Y nada, no me deja parar en la esquina

de esa tusa argentina.

¿Qué tú quieres que te diga?

Si me preguntan, a nadie yo le debo.

Cuando me vaya de aquí, nada me llevo.

Solo me voy con un amor verdadero,

los pies en la tierra, siempre mirando al cielo.

Masivo...

¡Venga los mozos!

¡Fuego!

Biza, búscate la visa,

que sea la de arriba, que el enemigo no avisa.

Está viendo cómo el carrero hace la ceniza,

esto no lo para ni la patrulla fronteriza.

Nueva temporada ya empezó, dale play.

Sonido de bajo, Bizarrap, suena el bass.

Código 887 ahí hace el calentón,

por la batería que llegó el reggaetón.

Que lo bueno se metió para tu casa,

Ray sin misterio levantando la raza.

Anda con el poder que todos los males arrasa.

Todo el mundo me dice: “¿Qué te pasa?”.

Si me preguntan, a nadie yo le debo.

Cuando me vaya de aquí, nada me llevo.

Solo me voy con un amor verdadero,

los pies en la tierra, siempre mirando al cielo.

¡Fuego!

¡Fuego!

¡Fuego!

