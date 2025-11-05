Soda Stereo anuncia segunda fecha en Bogotá: ¿cuándo se venden las boletas?

La fiebre por Soda Stereo ha demostrado ser más fuerte que nunca en la capital colombiana. En un anuncio que reafirma la vigencia ineludible de la banda argentina, la organización del tour 'Soda Stereo: Ecos' ha confirmado una segunda fecha en Bogotá, luego de que la primera presentación se agotara en una velocidad sin precedentes.

Los ecos de la música de Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio retumbaron tan fuerte en el país que miles de fanáticos se quedaron sin la posibilidad de asistir al "reencuentro más esperado".



¿Cuándo será la segunda fecha de Soda Stereo en Bogotá?

Ahora, los seguidores del rock en español tienen una nueva oportunidad de vivir la experiencia. La nueva cita para este encuentro definitivo en la capital es el 28 de mayo también en el Movistar Arena de Bogotá.

Este segundo concierto se suma a la fecha previamente anunciada para la ciudad, programada para el 29 de mayo en el emblemático Movistar Arena. La adición de esta fecha extra subraya la rotunda efervescencia que generó la noticia del regreso de la banda a Colombia.



Precios y fechas de venta de entradas para segundo show de Soda Stereo

El frenesí por adquirir las entradas para el espectáculo que promete reunir a la banda en el mismo escenario gracias a la tecnología ha obligado a abrir una segunda fecha. La preventa para clientes Movistar ya se encuentra habilitada para esta nueva fecha. Siguiendo el esquema inicial de ventas, se abrirá un nuevo período de adquisición preferencial y uno general.



El jueves 6 de noviembre se dará inicio a la preventa exclusiva para clientes de los Bancos Aval y dale!. Finalmente, la venta para el público general, abierta a todos los medios de pago, estará disponible a partir del sábado 8 de noviembre. Estas fechas son cruciales para aquellos que no lograron asegurar su puesto en el concierto inicial, que se vendió en "tiempo récord".



Estos son los precios según la localidad del Movistar Arena con servicio incluido:



Piso 2 (207 - 213): $505.600

Piso 2 (204 - 206 & 214 - 216): $434.900

Platea: $352.400

Piso 2 (202 - 203 & 217 - 218): $317.100

Piso 3 (307 - 313): $234.600

Piso 3 (304 - 306 & 314 - 316): $175.600

Piso 3 (302 - 303 & 317 - 318): $152.100

El regreso de Soda Stereo con Gustavo Cerati

La llegada de 'Soda Stereo: Ecos' a Colombia generó una expectación monumental desde que la banda anunció su regreso a los escenarios. Este espectáculo, que ya había sorprendido a Argentina con ocho fechas anunciadas, todas agotadas rápidamente, fue descrito por los miembros de la agrupación como una experiencia única.

Lo que diferencia a Ecos de otros reencuentros o tributos póstumos es la promesa de que Gustavo Cerati volverá a ser parte del espectáculo. La banda fue enfática en su comunicado al asegurar que no se trata de "un tributo, ni un homenaje, ni un documental", sino de un concierto singular que hará posible ver nuevamente a Cerati junto a Charly Alberti y Zeta Bosio.

El componente mágico de este regreso reside en la tecnología de punta. En palabras de la propia banda, se trata de imaginar "un lugar donde lo irreal se vuelve real, donde nos transportamos a momentos soñados y los deseos se convierten en realidad, permitiéndonos, gracias a la tecnología, vivir el reencuentro más esperado".

Es crucial destacar que la presencia de Cerati no será a través de videos de archivo o mediante el uso de Inteligencia Artificial. Se ha garantizado que la voz y la guitarra que sonarán en el escenario son originales de Gustavo Cerati. De esta manera, temas icónicos que definieron a generaciones, como 'De música ligera', 'En la ciudad de la furia', 'Persiana americana' o 'Cuando pase el temblor', se escucharán nuevamente en vivo con la voz del ídolo argentino.

