El mensaje de Dua Lipa, en perfecto español, a días de sus conciertos en Latinoamérica

El inicio del mes de noviembre representa, para los fanáticos de Dua Lipa en Colombia, la oportunidad de reencontrarse con la artista y esta vez en un escenario que una estrella de su calidad merece. El próximo 28 de noviembre, la cantante de 'Levitating' dará su segundo concierto en el país, esta vez sobre el escenario del estadio El Campín.



Dua Lipa envía mensaje a sus seguidores en español

El concierto de Dua Lipa en El Campín hace parte de la gira de conciertos de la artista con su 'Radical Optimism Tour', el cual ahora tendrá sus respectivas paradas en Latinoamérica. Ante el inicio de la cuenta regresiva en Argentina, Chile, Brasil, Perú, México y Colombia por la llegada de la cantante, la misma artista envió un mensaje en español para los miles de fanáticos que la esperan en cada país.

"Hola, amores de Latinoamérica, falta muy poquito para vernos otra vez. No veo la hora de visitar sus ciudades hermosas: Buenos Aires, Santiago, Lima, Bogotá y Ciudad de México. Estoy soñando con ustedes. Los quiero muchísimo y nos vemos muy pronto", expresó la cantante en un perfecto español. Con este video emocionó aún más a los fanáticos que cuentan los días para que lleguen sus conciertos.

Dua Lipa primero llegará a Argentina, con un concierto en Buenos Aires este 7 de noviembre; seguirá luego Chile, con una fecha en Santiago el 11 de noviembre; Brasil contará con dos fechas, una en Sao Paulo el 15 de noviembre y otra en Río de Janeiro el 22 de noviembre. Entonces será el turno de Colombia, con un concierto en el estadio El Campín de Bogotá el 28 de noviembre. La gira cerrará por la región con tres fechas en Ciudad de México el 1, 2 y 5 de diciembre.



¿Todavía quedan boletas para ver a Dua Lipa en Colombia?

Aunque son pocas las localidades, fanáticos de Dua Lipa que todavía estén interesados en asistir a su concierto y que no tengan sus boletas pueden comprar sus entradas. La mayoría de las ubicaciones ya están agotadas en El Campín, pero quedan disponibles estas y con estos precios en Ticketmaster:



general : $379.000

: $379.000 vip : $649.000

: $649.000 occidental baja : $699.000

: $699.000 oriental baja (para menores): $699.000

La deuda de Colombia con Dua Lipa

El regreso de Dua Lipa a Colombia con su 'Radical Optimism Tour'no solo promete ser un espectáculo por todo lo alto de la artista de Reino Unido, sino también la oportunidad de que el país pague la deuda que tiene con ella y su público, esto luego del primer concierto que la artista dio en el país en 2022.



A pesar de la emoción que tenían los fans de Dua Lipa por ver por primera vez a la intérprete de 'Houdini' y 'Dance The Night' en nuestro país, el evento fue noticia y tendencia en las redes sociales, pero no por algo positivo. La cantante llegó al país con su 'Future Nostalgia Tour' y el lugar del evento fue el parqueadero del Parque Salitre Mágico en Bogotá.



Dua Lipa llevó a cabo su espectáculo al aire libre, con todo la producción que tenía planeada; sin embargo, las críticas de los asistentes surgieron porque las pantallas del evento estaban muy abajo, lo que limitó de gran manera la visibilidad de la mayor parte del público. Pero no solo eso, sino que personas afuera del recinto pudieron disfrutar del concierto y hasta ver mejor las pantallas que quienes estaban adentro.

Se espera que, en esta ocasión, con un concierto en el estadio El Campín la experiencia para la artista y su público sea mucho mejor.

