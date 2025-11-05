Morrissey canceló, otra vez, toda su gira por Latinoamérica: ¿cómo reclamar el dinero en Colombia?

Una vez más los fanáticos de Morrissey en Colombia y Latinomérica quedan decepcionados con el artista británico. Luego de haber cancelado algunas presentaciones en México, sucedió lo que muchos temían y anticipaban: el cantante canceló todas sus presentaciones en Latinoamérica.



¿Qué pasó con los conciertos de Morrissey?

Las promotoras de los shows de Morrissey en Colombia, Argentina, Chile y Perú han sorprendido a sus usuarios al comunicar que "por motivos de agotamiento extremo del artista, la gira de Morrissey por Latinoamérica no se llevará a cabo". Para los fanáticos de Colombia, en la página de TuBoleta el evento ya aparece "cancelado".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Páramo Presenta y TuBoleta añadieron en el comunicado publicado en la página web que "a pesar del entusiasmo y el esfuerzo del equipo de producción durante estos 3 meses de trabajo quienes intentamos todo para poder hacerlo realidad, el evento no tuvo la acogida, ni el apoyo necesario para llevarse a cabo. Agradecemos profundamente a quienes creyeron en el proyecto, adquirieron sus boletas y acompañaron esta propuesta".

El concierto de Morrissey en Colombia se iba a realizar el próximo 22 de noviembre en el escenario del Movistar Arena.



¿Cómo hacer el reclamo de dinero?

Aquellas personas que con mucha ilusión compraron sus entradas para el concierto del artista británico en Colombia podrán recibir el reembolso de su dinero por el precio de la entrada, sin incluir servicio o envio.



Detallaron que las solicitudes podrán realizarse a partir de la fecha de emisión de este comunicado y hasta el 31 de diciembre de 2025 a través de la opción de PQRs de Tuboleta. Para quienes adquirieron las entradas con tarjeta de crédito la devolución del dinero se hará automáticamente.



Por otro lado, si el usuario compró con tarjeta débito o dinero en efectivo señalaron que "tenemos una alianza con Efecty, quien pone a disposición su red nacional de puntos para que puedas recoger el dinero. Este servicio tendrá un valor de $6.000 por cada $1.000.000 de pesos, los cuales serán descontados del valor de tu compra. Se notificarán las instrucciones vía correo electrónico indicando el momento en el que podrás acercarte al punto de atención más cercano".



El antecedente de las cancelaciones de Morrissey

Esta no es la primera vez que, faltando pocos días para su concierto en Colombia el cantante británico decide cancelar. A inicios de 2024 Morrissey también canceló conciertos en Bogotá y otras ciudades de Latinoamérica argumentanto "agotamiento físico".

Publicidad

"Se le ha ordenado descanso durante las próximas dos semanas y se mantendrá en Zúrich. Por ende, el concierto que iba a celebrarse el 10 de febrero en el Movistar Arena de Bogotá no se podrá llevar a cabo", se leía en el comunicado de ese momento.

Pero eso no es todo, en 2023 también lo había hecho. Ese año Morrissey tenía programada una presentación en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán el domingo 17 de septiembre. Sin embargo, el evento fue aplazado "debido a complicaciones de salud anunciadas por el artista", según informó Páramo Presenta en el momento. El concierto se reprogramó para el 10 de febrero de 2024, el cuan también fue cancelado.

Publicidad

Por este antecedente, muchos fans están disgustados con el cantante y sugieren a las promotoras no volver a programar un espectáculo del mismo.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL